Colombia arrasó en el campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate: ¡Ganaron 38 medallas!

Luego de tres días de competencias en el Polideportivo España de Managua, en Nicaragua, durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate, Colombia cerró su destacada participación con el primer lugar en el medallero senior con 15 preseas y en el tercer puesto del juvenil con 23 medallas.

Colombia tuvo un gran cierre en el último día del campeonato, en las categorías senior femenino se obtuvieron 5 preseas de oro: Valentina Zapata (Kata Individual), Kata Equipo Senior Femenino, Sofía Cárdenas (Kumite 50 kg.), Alejandra Ospina (Kumite 55 kg.) y Natalia Andrea Bernal (Kumite 61 kg.), mientras que se cosecharon una medalla de plata: Lina Marcela Puche (Kumite 68 kg.) y un bronce: Kumite Equipo Senior Femenino.

Por su parte, la categoría senior masculina consiguió ocho medallas durante el último día de competencia, tres oros: Juan Camilo Fernández (Kumite 60 kg.), Rubén Henao (Kumite 84 kg.) y Kumite Equipo Senior Masculino, dos platas: Alejandro Ramírez (Kata individual) y Kata Equipo Senior Masculino, junto a tres bronces: Hernán Amaya (Kata individual), Juan Forero (Kumite 60 kg.) y Juan Harvey Caicedo (Kumite 67 kg.).

El saldo final del último día de competencia fue de ocho oros, tres platas y cuatro bronces.

Primeras preseas doradas

En las primeras jornadas, Colombia logró un total de 22 medallas: seis de oro, seis de plata y 10 de bronce.

En la categoría junior, Sara Cardona Grajales consiguió las medallas de oro en kata individual y kumite de 59kg, obteniendo también el oro en kata junior equipo femenino, mientras que en la sub 21, Leidy Daniela Castaño (kata individual femenina), María José Gómez (Kumite – 55 kg) y Jordi José Pastrana (Kumite – 60 kg) fueron las preseas doradas más recientes para nuestro país.

Durante el primer día de la competencia que se desarrolla en el Polideportivo España, Colombia consiguió tres medallas de plata: Carol Stefanny Acosta (sub 14 kata individual), Shayra Villareal (cadete kumite – 59 kg) y Juan Esteban Barreto (cadete kumite – 52 kg), mientras que, en el segundo día de competencia, Nicolás Gamboa (Kumite Junior – +76 kg) María José Duque (kata sub 21 individual) y Valentina Ojeda Caicedo (kumite sub 21 – 55 kg) obtuvieron otras tres preseas de plata.

En la competencia que se desarrolla desde el 18 hasta el 25 de marzo, hasta el momento, Stefanny Acosta, Isaac Pardo Clavijo, Yulian Gallego Ramírez, María del Mar López, Sebastián Toledo, Mateo Olmos, David Medina, Laura Jimena Suárez, Sofía Cárdenas Balcázar y José David Gómez fueron los karatecas que se adjudicaron los 10 bronces para Colombia.