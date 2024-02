Alejandro Osorio: "Cumplí mis dos objetivos del 2024: ganar en los nacionales y en el Tour Colombia"

El colombiano Alejandro Osorio ( GW Erco Shimano) se ha impuesto en la tercera etapa del Tour Colombia disputada con salida y llegada en Tunja, de 141,9 kilómetros, en la que se enfundó el maillot amarillo de líder su compatriota Rodrigo Contreras (Nu Colombia).

Osorio se impuso al esprint con un tiempo de 3h.20.18, el mismo que Contreras, quien se convirtió en nuevo líder.

Tan pronto cruzó la meta, Osorio atendió a la prensa y expresó toda su alegría al imponerse en un sprint de resistencia.

"Un agradecimiento para mi equipo, la verdad me han dado la confianza y todos los compañeros para estar dispuestos para mí, para poder ganar. Se lo agradezco a ellos, a mi familia que está acá viéndome, a mi hermano Frank Osorio que está desde la casa y a mi hermano Alexis Osorio que cumplió años ayer", dijo de entrada el exciclista del Caja Rural.

Alejandro Osorio en el Tour Colombia 2024. GW Erco Shimano.

Publicidad

Y es que Osorio viene de un rendimiento Top, puesto que ganó la semana pasada el Campeonato Nacional de Ruta en la misma ciudad y en un circuito muy similar al de este jueves. "Mis dos objetivos de este año, en el primer mes y en parte de febrero ya los cumplí. Yo le decía, voy por los nacionales y el Tour Colombia. Estoy en una condición muy buena, entonces en diciembre entrené y estaba preparado para esto", contó el corredor.

El ciclista del GW Erco Shimano sabía que podía rendir en el trazado de 144,9 km: "Soy un corredor rápido, potente, paso bien la media montaña, no soy escalador. Días como hoy me van muy bien, siempre que hay circuitos estoy en el marcador, me lo disfruto, donde hay látigo y tensión me gusta, son días que me vienen bien".

Osorio se dejó ver tan entusiasmado, que dejó en claro que le gustaría ganar la carrera, pero sus condiciones en la montaña no son las mejores. "Vamos a ver qué más viene, al final yo también quisiera estar ahí en la general, pero lamentablemente no va a ser posible porque no puedo subir el Alto del Vino, pero en estos días vamos a disfrutar y el día en Bogotá vamos a intentar estar ahí adelante", expresó de manera sincera.

Publicidad

Este viernes la cuarta etapa se disputa entre Paipa y Zipaquirá, de 181,1 km, la más larga de la presente edición.