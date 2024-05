Clasificación final de la Eschborn-Frankfurt: Sergio Higuita fue protagonista

A pocos días de que se abra el telón del Giro de Italia , sigue la acción del calendario de ciclismo. Este miércoles 1 de mayo, se disputó la Eschborn-Frankfurt, una clásica en territorio alemán que dejó muchas emociones. Eso sí, solo hubo espacio para un ganador y fue Maxim Van Gils (Lotto Dstny), quien se impuso en un apasionante y cerrado embalaje.

En cuanto al podio, fue completado por Alex Aranburu (Movistar Team), en la segunda posición y con el mismo tiempo del vencedor, y Riley Sheehan (Israel Premier Tech), de tercero y también con el mismo registro del campeón. Y es que fue un final cerrado, donde todo se definió en los últimos metros, a pesar de que más de uno intentó atacar kilómetros antes.

Capítulo aparte para el único colombiano que participó, es decir, Sergio Higuita (Bora Hansgrohe) . No solo se mantuvo al lado del pelotón, sino que, incluso, se animó a acelerar en ciertos tramos de la Eschborn-Frankfurt. Al ver que el frente de carrera se iba, 'el Monster' no dudó un segundo en 'romper' el grupo con un arrancón, pero no dio los frutos esperados.

Finalmente, el corredor antioqueño se hizo con el puesto número 26, cruzando la meta con el mismo tiempo del ganador. Recordemos que nunca en la historia, un 'escarabajo' ha ganado este evento. De hecho, la mejor presentación fue en 2022, cuando Fernando Gaviria terminó segundo, detrás de Sam Bennett y superando a Alexander Kristoff.

Así las cosas, con el final de la Eschborn-Frankfurt, solo resta contar las horas para el inicio del Giro de Italia 2024, el cual iniciará el próximo sábado 4 de mayo y culminará el domingo 26 del mismo mes. Allí, el máximo atractivo es la presencia de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) , que correrá la 'corsa rosa', por primera vez en su carrera, a sus 25 años.

Sergio Higuita, ciclista colombiano del Bora Hansgrohe, disputó la Eschborn-Frankfurt Getty Images

Clasificación final de la Eschborn-Frankfurt 2024

1. Maxim Van Gils (Lotto Dstny) - 4h 46' 49''

2. Alex Aranburu (Movistar Team) - m.t.

3. Riley Sheehan (Israel Premier Tech) - m.t.

4. Lukas Nerurkar (EF Education EasyPost) - m.t.

5. Roger Adrià (Bora Hansgrohe) - m.t.

6. Kobe Goossens (Intermarché Wanty) - m.t.

7. Kevin Vermaerke (Team dsm firmenich PostNL) - m.t.

8. Søren Kragh Andersen (Alpecin Deceuninck) - m.t.

9. Marc Hirshi (UAE Team Emirates) - m.t.

10. Markus Hoelgaard (Uno X Mobility) - m.t.