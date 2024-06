¿Cómo le fue a Egan Bernal en la etapa 4 del Tour de Suiza?

El arranque de temporada de Egan Bernal ilusiona y más después de lo hecho este miércoles 12 de junio en el Tour de Suiza . Entre Rüschlikon y Gotthard Pass, y a lo largo de los 171 kilómetros de recorrido, demostró que está en forma. Fue la primera aparición de la alta montaña en esta competencia y el 'joven maravilla' supo brillar , manteniéndose siempre junto al grupo de los favoritos.

No fue una jornada fácil; de hecho, más de uno la pasó mal y cedió terreno. Sin embargo, en el caso del 'escarabajo', sucedió lo contrario: la oportunidad perfecta para escalar varias posiciones. En la etapa 4, terminó de quinto, a un minuto del ganador, Torstein Træen (Bahrain Victorious). Esto le permitió ubicarse, ahora, cuarto en la clasificación general, a 49'' del líder, Adam Yates.

Recordemos que el Tour de Suiza cuenta con ocho fracciones, por lo que el telón se bajará el próximo domingo 16 de junio . Allí, todas tendrán duros ascensos con final en alto. De igual manera, la última y definitiva será una cronoescalada, que promete emociones de principio a fin. Por eso, Egan Bernal deberá aprovechar las siguientes tres etapas, para sacar importantes diferencias.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en la etapa 4 del Tour de Suiza Getty Images

¿Cuál es el objetivo de Egan Bernal en el Tour de Suiza?

En entrevista con 'L'Equipe', el nacido en Zipaquirá fue claro con relación a lo que aspira en el Tour de Suiza. "Vengo a esta competencia a dar el máximo, como siempre, por un buen resultado y al mismo tiempo tener en mente que el objetivo principal es llegar al inicio del Tour en la mejor forma posible", sentenció. De hecho, también se refirió sobre lo que quiere en la 'Grande Boucle'.

"Depende de si voy o no, pero si participo en el Tour de Francia, me gustaría luchar por la clasificación general y terminar lo más alto posible, al lado de los mejores del pelotón. Pero también tengo claro que si en las primeras etapas no se dan las cosas y pierdo cinco o seis minutos con los de arriba, entonces recalibraré mis objetivos", afirmó Egan Bernal, que fue campeón en el 2019.