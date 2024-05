Egan Bernal dio más pistas de su preparación para el Tour de Francia: "Iré a disputarlo"

Egan Bernal está decidido a dejar su huella en el Tour de Francia 2024 . Y es que el inicio de temporada invita a ilusionarse con firmar un buen resultado. Todo empezó con un sexto lugar en la contrarreloj y una medalla de bronce, en la prueba de ruta, en el Campeonato Nacional. Posteriormente, fue quinto en el Tour Colombia y tercero en O Gran Camiño.

Después participó en la París Niza, donde se adjudicó el séptimo luga r, y volvió a subirse a un podio, esta vez en la Vuelta a Cataluña. Y llegó su debut en la Lieja Bastoña Lieja, donde terminó de 21, junto a la mayoría de los favoritos, haciendo una buena presentación, si se tiene en cuenta que era la primera vez que la disputaba, en su carrera. Buenas sensaciones.

Por último, en el Tour de Romandía, hizo Top 10. Razón por la que el sueño de destacarse en la 'Grande Boucle' está muy latente. En entrevista exclusiva con 'Caracol Sports', este sábado 25 de mayo, Egan Bernal reveló cómo avanza el proceso de preparación y entrenamientos para la segunda grande del año. Allí, fue claro al decir cuál es su objetivo y cómo está.

"Estoy bien, me gustaría llegar al Tour de Francia para poderlo disputar. Los números son buenos, entrenando, me siento perfecto, con fuerza y ganas. Además, tengo la motivación de ir y hacerlo bien. Sin embargo, como siempre lo he dicho, el Tour es el Tour y se va a otro nivel, se juega a otro precio", afirmó de entrada el 'joven maravilla', en sus palabras.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, se prepara para el Tour de Francia y la Vuelta a España, en 2024 Getty Images

Pero no fue lo único y para finalizar dijo que "lo importante es andar fuerte en la carrera y veremos qué pasa, pero, eso sí, hay algo claro y es que la idea es disputarlo". Recordemos que Egan Bernal es el único ciclista colombiano en coronarse campeón de un Tour de Francia. Esto lo logró en la edición del 2019, con un tiempo total de 82 h 57' 00'' en la general.

En ese entonces, el nacido en Zipaquirá se impuso a Geraint Thomas, por un minuto y 11 segundos, en segundo lugar, y a Steven Kruijswijk, a 1' 31'', de tercero. Además, el 'escarabajo' también celebró en el Giro de Italia 2021, subiéndose a lo más alto del podio, al derrotar a Damiano Caruso y Simon Yates, y así sumar su segunda grande al palmarés.