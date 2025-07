Para Juan Fernando Quintero ya "murió todo" con el Medellín; hubo insultos hasta a su mamá

Juan Fernando Quintero nuevamente es tema noticioso en el fútbol colombiano, por reciente entrevista en la que se refirió a Medellín y sus hinchas, dejándoles ‘vainazo’ por mal rato que le hicieron pasar cuando regresó al estadio Atanasio Girardot, pero vistiendo los colores del América de Cali.

Y es que, es bien sabido que el mediocampista antioqueño siempre manifestó abiertamente que se inclinaba hacia el cuadro ‘poderoso’, conjunto del que es hincha y en el cual había jugado tiempo atrás.

No obstante, su fichaje por América no cayó nada bien en el entorno del Independiente Medellín, que, liderado por sus hinchas, no le hicieron pasar un buen rato durante el semestre pasado, cuando ‘Juanfer’ enfrentó a los paisas por Liga en la ciudad de la ‘eterna primavera’.

"Soy hincha de Medellín y cuando jugué el último partido con América, me insultó todo el estadio. No sabes la decepción que sentí y no solo yo, mi mamá también. Ahí decía 'esta son las cosas que dice no vale la pena'. Ahí me cambió realmente el concepto, el sentimiento", indicó de entrada el paisa en el programa ‘Desnúdate con Eva’.

Publicidad

Pero eso no fue todo, pues, dejando ver el dolor por el reciente desprecio vivido en el estadio Atanasio Girardot, revelando que, al igual que los demás hinchas, ha vivido momentos de afugias y demás por el cuadro ‘poderoso’ como un fanático más.

"Las veces que he llorado por Medellín, no lo sabes. Que todo el mundo sepa que soy de DIM y me traten mal es como que no me lo esperaba, pero tampoco me sorprende. Tengo el escudo tatuado, eso es ser hincha de Medellín. Volver al estadio, que te insulten a ti, a tu madre, se acaba todo, murió todo", dijo de manera contundente, revelando que hubo ultrajes, inclusive, hasta a su mamá.

Publicidad

Quintero se mostró molesto, dejando claro que esas situaciones cambiaron varias cosas para él a nivel personal y en especial con el equipo, pues ya no volverá a ser lo mismo: “He hecho muchas cosas que la gente ni sabe. Nunca voy a devolver odio, pero se acabó y lo digo hoy porque no cambia. Han pasado situaciones tan grandes en mi vida que esto ya no me sorprende. Les deseo lo mejor y ya está".