Egan Bernal le dio una mala noticia a todos sus seguidores: ¿no vuelve a competir?

Las emociones y acciones del ciclismo están concentradas en la Vuelta a España 2024, la cual llegará a su fin este domingo 8 de septiembre con una contrarreloj individual. Caracol Sports ha transmitido toda la carrera y este sábado para la jornada 20 contó con la presencia de Egan Bernal , en el rol de comentarista. El pedalista de Zipaquirá confirmó una mala noticia.

De entrada, en charla con Caracol Sports, Bernal dejó en claro a que tipo de cirugía fue sometido el pasado viernes 30 de agosto. "Hace poco me hicieron una cirugía de una hernia que tenía entre los discos L5 y S1. La cirugía salió súper bien, parece que todo va muy bien. Era algo que me producía bastante dolor de espalda y yo creo que confiando en Dios esto va a mejorar y me va a ayudar para la bicicleta. Así que nada, por el momento esperar y paciencia para ver si el resultado es positivo", comentó el capo del INEOS Grenadiers.

Lugo, haciendo referencia sobre el tiempo en el que no podrá rodar sobre la biela, el 'joven maravilla' sorprendió al anunciar que en lo que resta del 2024 no volverá a competir. "La recuperación igual es larga, pero dentro de la recuperación obviamente iniciaremos a entrenar y preparar la siguiente temporada. Ya este año, pues ya acabándose la Vuelta a España, ya no hay muchas más carreras. Así que yo creo que en este momento lo más inteligente es empezar a preparar la siguiente temporada", aclaró Bernal.

Egan Bernal, ciclistas del INEOS Grenadiers. /AFP

Por último, Bernal no deja de lado su apoyo para sus compatriotas y habló sobre el balance de los 'escarabajos' en la presente edición de la 'ronda ibérica'. "Obviamente pues siempre queremos un poquito más, yo creo que para nadie es un secreto. Hizo falta la victoria colombiana en la Vuelta, pero bueno, estamos hablando de que el nivel está altísimo y que tenemos que seguir trabajando duro para llegar otra vez a lo más alto del ciclo", concluyó el ciclista de 27 años.

Resultados de Egan Bernal en el 2024

Campeonato Nacional de Ruta - 6°

Campeonato nacional de contrarreloj - 3°

Tour Colombia - 5°

O Gran Camiño - 3°

París Niza - 7°

Vuelta a Cataluña - 3°

Lieja Bastoña Lieja - 21°

Tour de Romandía - 10°

Tour de Suiza - 4°

Tour de Francia - 29°