Egan Bernal reveló cómo se siente, tras la caída que sufrió en la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña

La Vuelta a Cataluña empezó con toda. Recién en la primera etapa hubo varias noticias, como la victoria de Nick Schultz (Israel Premier Tech) , la derrota de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) , en el embalaje, y la caída que sufrió Egan Bernal (INEOS Grenadiers) , en el remate de la jornada. Justamente, respecto a lo ocurrido con el ciclista colombiano surgieron varias preguntas y dudas.

El primero en pronunciarse fue el equipo británico. A través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de 'X' (antiguamente, Twitter), emitieron un comunicado informando que "al 'joven maravilla' le hicieron un examen médico y se confirmaron pequeños hematomas y abrasiones, pero se le autorizó a continuar corriendo". Esto fue complementado por el propio 'escarabajo'.

En entrevista con 'Cycling Pro Net', antes del inicio de la segunda fracción, este martes 19 de marzo , Egan Bernal habló y dio detalles de su estado de salud. "No, nada, la verdad es que no fue nada grave entonces bien", puntualizó. Pero no fue lo único que dijo. El nacido en Zipaquirá también se refirió a lo que será la exigente etapa 2, analizando el recorrido y explicando las claves de esta.

"Hay que tratar de subir lo más rápido posible; será un ascenso de piernas, que conozco bastante, pero, realmente, es solo estar de la mejor forma y ya está", sentenció el corredor del INEOS. Y es que, a lo largo de los 186,5 kilómetros de recorrido, entre Mataró y Vallter 2000 , el pelotón se enfrentará a un puerto de primera categoría y uno especial, el cual será en el remate con final en alto.

Vea la entrevista completa con Egan Bernal, previo a la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña 2024

¿Cómo le ha ido a Egan Bernal en el 2024?

La temporada ha estado muy movida para Egan Bernal. Todo empezó con los Campeonatos Nacionales , donde fue sexto en la contrarreloj individual y se colgó la medalla de bronce en la prueba de ruta. Posteriormente, el turno fue para el Tour Colombia, en la que finalizó quinto en la clasificación general , detrás de Rigoberto Urán, Jonathan Caicedo, Richard Carapaz y Rodrigo Contreras.

Y llegó la gran alegría del año, hasta el momento. En O Gran Camiño, el ciclista colombiano del INEOS Grenadiers fue tercero , siendo superado solo por Jonas Vingegaard y Lenny Martínez, lo que significó el regreso a un podio. La última vez había sido cuando ganó el Giro de Italia en 2021 . Por último, disputó la París Niza, carrera en la que fue séptimo, dejando muy buenas sensaciones.