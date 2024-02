Egan Bernal, Rigoberto Urán e Iván Sosa, casi se congelan con las duras condiciones de O Gran Camiño

O Gran Camiño 2024 dejó toda clase de noticias. Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) se coronó campeón y logró defender su corona conseguida en 2023 ; Egan Bernal (INEOS Grenadiers) terminó tercero en la clasificación general y así volvió a un podio, tras casi tres años ; y los organizadores tuvieron mucho trabajo por culpa de las condiciones climáticas.

Más allá del ciclismo de alto nivel que vimos, los grandes protagonistas, de principio a fin y a lo largo de las cuatro etapas, fueron el viento y la lluvia. Desde el primer día de competencia, se tuvieron que tomar cartas en el asunto. El telón se iba a abrir con una contrarreloj individual, para la que todos se habían preparado, pero hubo cambio de planes sobre la hora.

A través de las redes sociales oficiales de la carrera y a pocos minutos de que empezara la acción, se dio un comunicado en el que aclaraban que la 'crono' se iba a disputar con bicicleta convencional y no con la especializada para la disciplina. Pero eso no fue todo. En la misma publicación añadieron que los tiempos no iban a contar para la clasificación general.

Así las cosas, más de uno realizó la contrarreloj con calma y sin ir a fondo, teniendo en cuenta que aún restaban jornadas intensas y de fuertes ascensos. Pero el clima siguió haciendo de las suyas. En la segunda fracción, el agua volvió a decir presente y si bien no hubo cambios radicales, el pelotón sí tuvo que sortear vientos de casi 40 kilómetros por hora.

Todo era un caos, hasta que en la tercera etapa llegó un poco de calma. A pesar de que llovió, no fue tan grave y todo se disputó con normalidad. No obstante, las cosas volvieron a colapsar. Este domingo 25 de febrero, en el marco de la etapa cuatro, que era la última, los organizadores tuvieron que volver a tomar cartas en el asunto para evitar algún problema.

Acción de carrera en O Gran Camiño 2024, bajo un fuerte aguacero Getty Images

Pensando en la integridad del pelotón, informaron: "IMPORTANTE: Debido a la meteorología adversa, la etapa 4 finalizará en el primer paso del Parque Natural del Monte Aloia. Las ráfagas de viento y la constante lluvia dificultan la circulación en la parte final de la prueba. ¡Una pena! Con el recorte de etapa, los ciclistas quedan a 34 kilómetros de la meta".

Esto cambió los planes de muchos, pero, sin duda, era lo mejor. Cerca de la llegada, el viento era fuerte, hasta el punto de que una moto perdió el equilibrio y terminó en el suelo; además, algunas vallas, hojas y ramas cayeron dentro de la carretera. Era un caos, pero, aún así, los ciclistas demostraron que están hechos de otra cosa y sortearon esas dificultades climáticas.