El ascenso de Llaneros y Unión Magdalena hizo estallar las redes, críticas a la Dimayor

Este sábado, en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de la ciudad de Villavicencio, se definieron los dos equipos ascendidos a la primera división del fútbol profesional colombiano. Y es que con el triunfo 1-0 con gol de Omar Duarte sobre Unión Magdalena, Llaneros logró llegar a la A para el año 2025 gracias a ser el mejor equipo en la reclasificación de la temporada.

Sin embargo, se tuvo que ir hasta la definición por penaltis para conocer el nombre del campeón del año, entre los dos campeones del Torneo I y Torneo II. Y desde el punto blanco, el ganador fue Unión, por un marcador de 4-2, para también inscribir su nombre en la A con mira a la próxima temporada. Neider Ospina y Jhildrey Lasso fallaron sus penaltis, mandando el esférico por encima del arco.

Tras esa definición, en las redes sociales estallaron los comentarios de aficionados en general, y también de reconocidos periodistas por considerar supuestamente que tanto metenses como samarios se 'hicieron pasito', en especial en el segundo tiempo cuando ya los dueños de casa estaban arriba en el marcador, sin llegadas de peligro en los arcos.

Llaneros es el primer ascendido del fútbol colombiano, para 2025. Foto: Colprensa.

"El Fútbol no puede escaparse a lo que es el país. Estamos podridos. La componenda de V/vicencio es inaudita. La Dimayor ha perdido la poca credibilidad que tenía. El Presidente tendría que estar renunciando esta misma noche. La vergüenza es total. Nos duele tanto descaro", escribió en X el experimentado analista Henry 'Bocha' Jiménez.

Publicidad

Mientras tanto, Gabriel Meluk apuntó que "en el desastre del reglamento de la Dimayor, Real Cartagena no merecía nada porque no ganó nada. Pero jugar esta final cantada sabiendo todos lo que iba a pasar, pues es un sainete. Nadie tiene pruebas, pero nadie tiene dudas. El fútbol colombiano no se ayuda...".

Además de eso los usuarios de la citada red social, tuvieron fuertes palabras, en especial por los dos penaltis errados por parte de Llaneros y también muchos se quejaron porque los cartageneros no llegaron al tan sonado repechaje.

Unión Magdalena retornó a la Primera División del fútbol colombiano. Foto: Colprensa

Publicidad

Acá algunas críticas tras el ascenso de Unión Magdalena y Llaneros

"Lo de agarrarse la cabeza al botar los penales si sobraba pues. Toda de la Dimayor, ambos equipos jugaron para lograr sus objetivos y no tenían porque jugar a beneficiar al Real Cartagena. Actuaron bajo el mamarracho de reglamento".

"El Real Cartagena tiene derecho a realizar su trabajo bien el otro año en la B y no a esperar que los mejores del semestre se queden por fuera por que siiii".

"¡Hace muchoooooo no veía algo tan descarado como lo de hoy en #Villavicencio ! Todo es por culpa de la @Dimayor y su ineptitud para armar el torneo. ¡Y ningún periodista dice nada al respecto! ¡Una farzaaaaaaaaaa!"

Publicidad

"La payasada la cometió la DIMAYOR y el Real Cartagena, estos dos eran los que merecían clasificar a la A, dejen su dignidad barata que todos hubiéramos firmado lo mismo".