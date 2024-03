Egan Bernal: "Tadej Pogacar está por encima, pero buscaremos nuestras posibilidades"

Este lunes, en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña 2024, Egan Bernal fue uno de los colombianos que tomó la partida , sin embargo, antes de salir a rodar habló con los medios sobre sus posibilidades en esta carrera frente a corredores como el esloveno Tadej Pogacar.

"Contento de estar acá en esta carrera después de la París Niza, con un bloque muy fuerte, pero esperamos estar con los de adelante", le dijo de entrada a los micrófonos de Caracol Sports.

Y es que luego de su grave accidente en carreteras colombianas, Bernal afrontó un largo proceso de recuperación y tuvo que agarrar valor para subirse a la bicicleta y rendir en un alto rendimiento, tal como lo hizo para ganar el Tour de Francia del 2019.

"La verdad me entusiasma muchísimo la confianza que el equipo me va dando durante las carreras. Hacer la general es importante para mi, siempre me ha gustado y se adapta bien para mi", dijo sobre una carrera que tiene bastante montaña y que promete duelos picantes.

Las siete jornadas tiene ascensos de varios kilómetros y según Egan eso lo beneficia de cierta manera. "Más que las llegadas en alto, es como el perfil general de la carrera que son subidas un poco más largas, que son explosivas, pero no tanto como una París Niza. Vamos a esperar como se da la carrera", opinó sobre el perfil de toda la competencia.

Por último, el del Ineos Grenadiers no se quedó atrás a la hora de referirse al número uno del ranking UCI. "Obviamente el UAE con Tadej Pogacar acá esta por encima de nosotros, pero venimos con la ilusión de hacer lo mejor posible y jugar nuestras cartas en el momento que tengamos posibilidades", sentenció el pedalista de 27 años.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en la pelea por la clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images

¿Cómo le ha ido a Egan Bernal en el 2024?

En los campeonatos nacionales, el ciclista ocupó la sexta y tercera posición en la contrarreloj y ruta, respectivamente. En el Tour Colombia luchó hasta el final y se quedó con una quinta plaza. Luego viajó a Europa y sorprendió con el tercer cajón del podio de O Gran Camiño. Su última presencia había sido en la París Niza, en la cual logró ser séptimo en la clasificación general.

¿Dónde ver la Vuelta a Cataluña 2024?

Las acciones y emociones de la carrera española se vivirán por la señal HD2 de Caracol TV y el portal web https://www.noticiascaracol.com/deportes