El colombiano que correría la misma suerte de Miguel Ángel López en el Movistar Team

El Movistar Team es uno de los equipos más importantes y tradicionales del World Tour y son varios los ciclistas colombianos que han pasado por sus filas. El caso más relevante es el de Nairo Quintana, quien supo ganar el Giro de Italia y la Vuelta a España con la camiseta de la escuadra telefónica. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, ya que otros corredores no la han pasado bien y salieron por la puerta de atrás. Tal como le ocurrió a Miguel Ángel López al marcharse por mal ambiente y no estar de acuerdo con decisiones deportivas. Ahora, otro 'escarabajo' tendría sus días contados en el conjunto español.

Se trata de Iván Ramiro Sosa, pedalista de 26 años que arribó en el 2022 al Movistar luego de un importante paso por INEOS Grenadiers. El nacido en Pasca tuvo un buen comienzo al ganar la Vuelta a Asturias y el Tour de Langkawi, pero de ahí en adelante no evolucionó y se quedó en la condición de gregario en la mayoría de carreras, a pesar de tener todas las condiciones para ir por más.

Sosa firmó un contrato hasta este año y parece ser que Movistar no tiene intenciones de renovarle. Prueba de ello es que en esta temporada no fue tenido en cuenta para ninguna gran vuelta. Por lo tanto, ha sido relegado a carreras de segundo nivel como O Gran Camiño, la Tirreno Adriático, Vuelta a Cataluña, Tour de los Alpes, Tour de Romandía y Critérium del Dauphine.

Ahora solo queda esperar que le depara el futuro a Sosa, quien apenas tiene 26 años.

Cabe recordar, que, además de Sosa, en el Movistar también están los colombianos Nairo Quintana y Einer Rubio.

Iván Ramiro Sosa (Movistar Team), ciclista colombiano en el prólogo del Tour de Romandía 2024 Getty Images

Palmarés de Iván Ramiro Sosa

2018

1 etapa de la Vuelta al Táchira

Tour de Bihor, más 1 etapa

Adriatica Ionica Race, más 1 etapa

Tour de Sibiu, más 1 etapa

Vuelta a Burgos, más 1 etapa

1 etapa del Tour del Porvenir

2019

1 etapa de la Ruta de Occitania

Vuelta a Burgos, más 2 etapas

2020

1 etapa de la Vuelta a Burgos

2021

Tour La Provence, más 1 etapa

2022

Vuelta a Asturias, más 1 etapa

Tour de Langkawi, más 1 etapa