El joven ciclista al que comparan con Tadej Pogacar, tras superar sus récords: "Lo admiro"

El Tour de l'Avenir 2024 es una de las carreras más esperadas de la temporada. Allí, varias de las nuevas promesas del ciclismo dicen presente para darse a conocer al mundo y demostrar todas sus cualidades. Basta con recordar algunos de los más recientes campeones como Cian Uijtdebroeks, Egan Bernal, Tadej Pogacar , David Gaudu, Marc Soler, Nairo Quintana , Miguel Ángel López y más.

En esta ocasión, el ganador fue Joseph Blackmore, de Gran Bretaña, pero las miradas se han centrado en el español Pablo Torres, subcampeón. La exhibición que brindó a lo largo de la carrera, en especial en la alta montaña, dio de qué hablar. Además de haber sido tercero en la etapa tres, se impuso en las jornadas número cuatro y seis, tras un buen ritmo en la alta montaña, llegando solo.

Pero eso no fue casualidad. Con tan solo 18 años, fue fichado por el UAE Team Emirates, ya que vieron un enorme potencial en este joven corredor, al que, incluso, ya lo comparan con 'Pogi' por la sencilla razón de que ya superó algunos de sus récords. El español impuso unos sorprendentes números en el Tour de l'Avenir, los cuales ni siquiera el esloveno logró cuando participó en la carrera.

Tadej Pogacar celebra su título del Tour de Francia 2024 AFP

Al respecto, Pablo Torres se pronunció, en entrevista con 'Ciclismo Junior Cadete', a través de la plataforma de YouTube y admitió que "no siente presión" con las comparaciones. "Al final, la gente siempre opina. En redes, escriben lo que le da la gana. Me comparan con grandes ciclistas y yo creo que lo hacen sin mala intención. Lo hacen como algo bueno, como un halago", dijo, de entrada.

"Tal vez eso da algo de presión, pero en mi caso no lo hace. El que más presión me pone, soy yo mismo porque quiero llegar a ser uno de los mejores ciclistas y voy a dar el 100% para llegar a ello. El tiempo verá si va a ser posible o no. Creo que no hace falta comparar porque cada uno es diferente", añadió el español, al ver que lo ponían al nivel de Tadej Pogacar, el mejor en la actualidad.