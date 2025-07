Patriotas, sin desespero por posible venta de Jhon Arias al Wolverhampton; "no tenemos angustia"

Jhon Arias ha comenzado a captar la atención de la prensa internacional, luego del interés formal del Wolverhampton de la Premier League, oferta que actualmente está siendo evaluada por Fluminense. Por su parte, Patriotas (primer club del colombiano) conserva un porcentaje significativo de sus derechos deportivos.

La distribución de los derechos deportivos es equitativa: un 50% pertenece al 'Flu', de Brasil, y el otro 50% al cuadro de Boyacá. En caso de concretarse una transferencia, el equipo colombiano recibiría una suma considerable, lo que representaría un importante ingreso económico.

Por esto en el programa de Jugada Maestra', de la plataforma Ditu, el presidente de Patriotas, César Guzmán, se refirió sobre este tema y dijo que "quienes toman estas decisiones y verdaderamente tienen la posibilidad de aceptar o equivocarse son los de Fluminense y el futbolista, quienes tienen el control, nosotros sin angustia, estamos a la expectativa de lo que mejor resulte para ellos y para nosotros, que lo será seguramente", inició diciendo a la mesa de panelistas.

"Es un futbolista que desde que llegó sabíamos quién era, no nos equivocamos cuando tenía 18 años, que iba a ser un titular de la selección en el Mundial de Catar 2022, solo nos equivocamos que no fueron a dicho certamen, pero él ya era uno de los convocados y elegido en ir, por supuesto siempre quisimos darle ese crecimiento desde que nos llegó de 17 o 18 años", agregó el dirigente.

"Inició jugando en la categoría Sub-20, luego fue cedido en la profesional del club Llaneros cuando jugaban en la segunda división, y para después, ya había interés del Junior que pretendía contar con él, pero preferimos que su desarrollo fuera en Patriotas, en primera división, y prestarlo luego a América y a Santa Fe, pero no desprendernos de él porque lo quería Fluminense, afortunadamente tomamos buena decisión" , recalcó.

Jhon Arias con el Fluminense - Foto: AFP

Fluminense ha estado interesado en adquirir el 100% de Jhon Arias?

"Nunca hemos hablado de que ellos comparan el otro 50%, no debían estar interesados porque cuando hicimos una 'parcería' era para eso, caminar de la mano de ellos y según al rendimiento del jugador. Yo no estoy preocupado por el tema, he escuchado lo que se dice sobre la cercanía de los 'wolves', pero no debo preocuparme porque sabemos que Fluminense hará las cosas bien, protegiendo su patrimonio, protege el nuestro. Solo esperamos la comunicación de esta negociación, o ya sea para una después", afirmó César Guzmán.

Terminó explicando como se llegó a dicho acuerdo: "En 2021 fue cuando decidimos apostar a transferir el 50% del jugador, un aprovechamiento para ir de la mano de uno de los equipos más grandes del mundo, y vea usted, es el reciente semifinalista del Mundial de Clubes, no nos equivocamos en venderlo al 100% en aquel momento", finalizó el máximo accionista de Patriotas de la B de nuestro país.