“Luis Díaz es maravilloso, pero prefería a Nico Williams como refuerzo del Barcelona”

Luis Díaz volvió a tomar importancia en la órbita del Barcelona luego de la renovación de Nico Williams con el Athletic Club de Bilbao, dejando ‘plantado’ al equipo catalán que estaba haciendo los esfuerzos y lo tenía como prioridad para reforzar la ofensiva del equipo y que acompañara a Lamine Yamal, con el que tiene una gran relación de amistad.

A pesar de eso van pasando los días y el panorama no mejora ante la negativa del Liverpool de vender al colombiano, pero sobre todo a aceptar una oferta menor a los 80 millones de euros que solicitan en el club inglés por el guajiro.

Pero en Barcelona habló un exjugador campeón de la Liga, Copa y Supercopa de España, para dar su opinión sobre el refuerzo que necesita el Barca para la temporada que se avecina.



¿Luis Díaz o Nico Williams, cuál le favorecía más al Barcelona?

El Lobo Carrasco, comentarista en ‘El Chiringuito’ y exjugador del equipo catalán dio una extensa entrevista a ‘Mundo Deportivo’ y allí dio su opinión sobre el atacante colombiano.

“Jugadores como Luis Díaz tienen más experiencia, pero yo pienso más en cómo se adapta al fútbol que tiene Lamine. Cuantas más distracciones tenga por el otro lado, mejor. Por ejemplo, a Raphinha no lo veo como extremo izquierdo permanente. Me gusta más cuando cae por dentro, porque es uno de los jugadores que mejor se desmarca en el mundo. Para pasadores buenos Nico habría sido un foco para el rival, lo que liberaría a Lamine”, analizó sobre lo que necesitaba el Barcelona.

Eso sí, destacó que Luis Díaz “es un maravilloso jugador también, pero van a tener que pagar un precio alto. Yo hubiera preferido a Nico entre los que han aparecido como posibles fichajes. Si hago yo la carta a los Reyes, hablaría de otros nombres”.

Luis Díaz y Barcelona - Foto: AFP

Para cerrar no dudó en preferir al atacante colombiano por encima del inglés Marcus Rashford, pero sin dejar a un lado el funcionamiento del equipo dirigido por Hansi Flick.

“Yo creo que sí. Yo si fuera el entrenador no tendría ningún problema en que llegara Luis Díaz, pero debería pensar que en el once tengo a Lamine Yamal. No lo veo tan preparado para rendir en esa posición como Luis Díaz. Del colombiano no tengo dudas”, finalizó el Lobo Carrasco.

Por el momento 'Lucho' está entrenando con Liverpool pero su futuro sigue incierto, en medio de los rumores que lo vinculan con Barcelona, Bayern Múnich y hasta el Al Nassr, de Arabia Saudita, que busca fichajes de lujo para acompañar a su estrella, Cristiano Ronaldo.