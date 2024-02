Exmasajista del Astana no quiere saber nada de Miguel Ángel López: "Yo perdono, pero no olvido"

Por estos días, el ciclista colombiano Miguel Ángel López fue absuelto por el 'Caso Maynar', del cuál era señalado de usar doping. Sin embargo, las repercusiones no paran y ahora habló su exmasajista en el Astana, quien reveló varios detalles y le dio con toda al nacido en Pesca, Cundinamarca.

Belda no se quedó callado y dio su versión de los hechos en una entrevista para el portal 'Marca'. De entrada contó cómo se dio el episodio sobre la llegada de las sustancias. "Me llama Miguel Ángel y me dice que me va a mandar un paquete con suplementación para que se lo lleve al Giro porque él está en Andorra y no le va a llegar a tiempo el paquete a su casa. Quiere que se lo lleve. En principio no le pongo pegas porque entraba dentro de algo normal. Los ciclistas, que muchas veces está fuera de casa o de su país, te mandan cosas a tu casa para que se las lleves. Esa semana recibí geles de una marca, sales de otra... no le di muchas vueltas. Pensaba que era suplementación lo que me había llegado. Cuando el día anterior a ir a Hungría estaba preparando la maleta para ir al Giro veo que son ampollas y las tiro. Viendo las conversaciones después entre ambos (Maynar y López), me hace pensar que me tendieron la trampa para llevarles el producto a Hungría".

Y es que el masajista insiste en que nunca supo de qué sustancias trataba y explicó cómo se enteró de que probablemente eran ilegales. "Después del Giro. Cuando llego a casa, esa misma semana, viene la Guardia Civil a casa para decirme que tenía que hacer la declaración en el pueblo. Vinieron dos de la UCO y me enseñaron documentación diciéndome que ese paquete era menotropina. Ahí me entero, hasta ese momento no sabía nada".

Vicente Belda durante su etapa en el Astana. Tim de Waele/Getty Images

Otras declaraciones de Vicente Belda:

¿Qué le dijo López sobre el paquete?

"'Supermán' llega el mismo día que llegué yo. Durante esa misma semana me dice que si le había llevado la suplementación. Le dije que sí, pero que el último paquete no porque eran ampollas y no las podía transportar. Él me dice que no sabía lo que era el paquete, pero que no era ilegal. Me dice 'tranquilo, no es nada ilegal'. No me la jugué. Las tiré y ya está. Fue rápido porque él llegó a Hungría ya lesionado y estaba más preocupado por la lesión que por la suplementación".

Le pidió explicaciones a López

"Se las pido en junio cuando me dice la Guardia Civil lo que es. Antes le dije que las había dejado en la basura, pero él me dijo que era legal. En junio, cuando me entero que era menotropina, contacto con él y se lo pregunto. Puedo perdonar, pero no olvidar. No le tengo rencor a 'Supermán', pero no quiero tener nada con él ni con su entorno".