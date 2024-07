¿Fernando Gaviria no terminará el Tour de Francia 2024? Esto dijo, tras la etapa 6

Fernando Gaviria sueña con darle una alegría a Colombia en el Tour de Francia 2024 . Hasta el momento, no lo ha conseguido, pero ha estado muy cerca de hacerlo. En la etapa 3, quedó segundo, solo detrás de Biniam Girmay (Intermarché Wanty); posteriormente, fue puesto 11, en la quinta fracción; y, ahora, en la sexta jornada, cruzó la meta cuarto, dando pelea hasta el final del esprint.

En esa última etapa, el antioqueño solo fue superado por el ganador Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), Biniam Girmay y Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck). No obstante, minutos más tarde, los organizadores de la competencia tomaron la decisión de sancionar al belga, y eso le permitió subir una posición al corredor colombiano, finalizando, otra vez, entre los tres mejores de este día.

No se logró, pero la esperanza está más viva que nunca y así lo expresó. "Aún quedan muchas etapas y estamos ahí. Las piernas han respondido bastante bien, los números hablan por sí solos y han sido circunstancias de carrera, que no siempre se gana. Había mucho nerviosismo, pero nada que hacer", afirmó, de entrada, en entrevista con Caracol Sports y otros medios de comunicación.

Pero no fue lo único. Al ser preguntado por el balance que hace, a poco del final de la primera semana, añadió: "estoy muerto (risas). Me siento bien. Día a día, vamos bien, las piernas responden. La contrarreloj es un día de suave, como un día de descanso extra para mí, para aflojar las piernas y recuperar lo que más se pueda para lo que viene", dijo Fernando Gaviria (Movistar Team).

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Movistar Team, en acción de carrera del Tour de Francia 2024 Getty Images

Por último, en esa charla donde estuvo Diego Alberto, periodista de Caracol Sports y enviado especial, el ciclista 'cafetero' se refirió a la posibilidad de terminar o no el Tour de Francia. Y es que, con el paso de las jornadas, se acabarán las oportunidades para los embaladores, generando un desgaste innecesario. "Lo de estar una o las tres semanas, lo decide es el equipo", sentenció.

Recordemos que, en lo que va de la temporada, Fernando Gaviria ha disputado un total de siete carreras. Todo empezó en el Tour Colombia, ganando una fracción y siendo segundo en otra; luego, acudió al UAE Tour, haciendo tres Top 10; mientras que en la Classic Brugge-De Panne fue 14 y no pudo terminar la Gent-Wevelgem in Flanders Fields. Ya en la Vuelta Asturias, no se destacó.