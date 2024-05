¿Cómo le fue a Nairo Quintana en la etapa 7 del Giro de Italia?

El Giro de Italia ha tenido una semana muy agitada. Montaña, embalajes, fugas y, ahora, una contrarreloj han puesto a prueba al pelotón. Este viernes 10 de mayo, el ganador fue Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) , con un tiempo de 51 minutos y 44 segundos, demostrando su fortaleza en esta disciplina. Sin embargo, no todos la pasaron bien, como fue el caso de Nairo Quintana.

Teniendo en cuenta que nunca ha sido su mayor virtud, el boyacense cedió bastante tiempo y terreno. Fueron 40,6 kilómetros de recorrido, entre Foligno y Perugia, donde finalizó el puesto 70, a 5' 35'' del vencedor. Así las cosas, en la clasificación general cedió algunos puestos, ubicándose 34, a 17' 28'' de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), el portador de la 'maglia rosa'.

Recordemos que, además de que las 'crono' no favorecen a Nairo Quintana, el propio 'escarabajo' admitió que no se encuentra al 100%. En entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial, afirmó que "el COVID-19 y las lesiones no le permitieron entrenar y prepararse como quería para esta grande del ciclismo".

Pero eso no fue todo. 'El Cóndor' reveló que está sufriendo de alegrías, una enfermedad que siempre lo ha perseguido a lo largo de su carrera, y que lo han afectado. Aún así, añadió que ha tenido buenas sensaciones en sus piernas. Eso sí, cabe aclarar que su rol en este Giro de Italia es como gregario, siendo pieza clave para que Einer Rubio pelee por el título.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio del Giro de Italia 2024 Getty Images

Publicidad

Carreras de Nairo Quintana, previo al Giro de Italia

La temporada 2024 empezó con altibajos para el boyacense. Las enfermedades, sumado a la lesión en su hombro, le dificultaron las cosas y no le permitieron cumplir con el calendario que tenía planeado. Ahora, todo empezó bien, con un cuarto lugar en la contrarreloj y puesto 26 en la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales .

Después, se hizo con la posición número 21 en la clasificación general del Tour de Colombia; y, por último, se retiró de la Vuelta a Cataluña y no puedo terminarla, luego de haber sufrida una dura caída. De hecho, no pudoncompetir más, sino hasta el Giro de Italia, a causa de las heridas que tuvo y de las cuales ya se refupeeo, en especial de lo de su brazo.