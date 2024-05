Daniel Felipe Martínez, feliz por su Giro de Italia: reveló la fórmula de su alto nivel

Daniel Felipe Martínez , a sus 28 años, está viviendo un presente de ensueño. A falta de dos jornadas para el final del Giro de Italia 2024, está cerca de firmar su primer podio en una gran vuelta de ciclismo. Razón por la que todo es 'color de rosa' y alegría. Así lo expresó este viernes 24 de mayo, previo a la etapa 19, que se disputó entre Mortegliano y Sappada y contó con 157 kilómetros.

"El Giro, hasta ahora, ha sido bastante bueno; gracias a Dios, las sensaciones han sido positivas, he estado regular, entonces contento por lo hecho hasta el momento. Trabajé muy duro para llegar en buena forma a la carrera, el equipo me respaldó de la mejor manera, pero, al mismo tiempo, es algo de sorpresa porque no sabía cómo iba a llegar al final y ha estado bien", dijo de entrada.

Pero no fue lo único que afirmó, en entrevista con 'Cycling Pro Net'. Y es que el nacido en Soacha también se refirió a lo que se avecina, donde todo quedará definido , con dos fracciones intensas y de alta montaña. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) espera celebrar su primer título en el Giro y, de paso, el 'escarabajo' luchará con Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) por su segundo lugar.

"Las fuerzas son las que son, entonces se vienen días clave. Estaremos concentrados y esperamos tener las fuerzas para ampliar las diferencias en la general. La etapa se piensa para la fuga, pero igual estaremos atentos, cuidándonos entre los favoritos y tratar de llegar porque el sábado es una jornada determinante", añadió Daniel Felipe Martínez, antes de ponerse reflexivo.

Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), el mejor ciclista colombiano en el Giro de Italia Getty Images

Entre 2018 y 2020, se dio a conocer en el EF Education EasyPost, coronándose campeón del Critérium del Dauphiné y ganando una etapa en el Tour de Francia. Posteriormente, dio el salto al INEOS Grenadiers, donde estuvo entre 2021 y 2023, haciéndose con los títulos de la Vuelta al Algarve y la Vuelta al País Vasco. Ahora, está en el Bora Hansgrohe, donde espera consolidarse y brillar.

"Los caminos de la vida, para uno, son perfectos, lo que Dios tiene destinado para ti llega en el momento que es. En mi carrera, hubiera querido esto antes o hace, no sé cuántos años, pero a uno le llega en el momento que es y cuando estás preparado", sentenció Daniel Felipe Martínez. Recordemos que, en lo que va de la temporada, ganó dos etapas en la pasada Vuelta al Algarve.