Hugo Rodallega y el día que declaró que Santa Fe sería campeón: había cervezas y asado

Independiente Santa Fe es el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano luego de un semestre de altibajos, pero en el que logró rematar de la mejor manera con un triunfo 2-1 en la final contra el Medellín y de visita al estadio Atanasio Girardot. Fueron muchas las críticas que aparecieron hace un tiempo por el nivel del equipo y por eso pocos lo ponían en el partido que definiría el título. Sin embargo, a la interna del grupo no dejaron de creer y eso se vio reflejado en una jocosa anécdota que contó Yilmar Velásquez sobre Hugo Rodallega.

Tan pronto terminó el encuentro en el Atanasio Girardot, los jugadores 'cardenales' celebraron a rabiar dentro de la cancha. Después vino la entrega oficial de medallas y del trofeo por parte de la Dimayor, el ente rector del balompié de nuestro país. El festejo no se detuvo ahí y continuó a la interna de los camerinos y fue en ese momento que Velásquez recordó un episodio de hace algunas semanas.

"Cómo si se hubiera visualizado. Nosotros tuvimos un asado, nos tomamos una 'politas', la gente estaba con su trago. Habíamos perdido con La Equidad en esos días. Llega Hugo y me dice: "negrito vamos a ser campeones". Yo dije, "está borracho". Después le recordé eso que me dijo y no se acordaba. Son cosas que se venían visualizando y siguiendo. Dios nos premió, sinceramente le ganamos al mejor equipo del torneo sin demeritar a mis compañeros", reveló el mediocampista que anotó el golazo desde la mitad de la cancha en el último suspiro del encuentro contra Atlético Nacional y justamente en el Atanasio Girardot, de Medellín.

La historia del asado que marcó la historia del título de @SantaFe: confesiones de Yílmar Velásquez. Imperdible. pic.twitter.com/Miw5Xubrwa — Diego Chiriví (@diegochirivi) June 30, 2025

Horas más tarde, en Bogotá, junto a todos sus compañeros y aficionados, Velásquez habló en la celebración que se realizó en el Parque Simón Bolívar luego de una caravana desde el aeropuerto El Dorado. "Agradecido con esta hinchada, perdimos con Nacional nos aplaudía, de moral, de felicidad, esto es de ustedes", remarcó.

Los títulos de Santa Fe

Torneos nacionales

Liga Colombiana (10): 1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-I, 2014-II, 2016-II, 2025-I

Copa Colombia (2): 1989, 2009

Superliga de Colombia (4): 2013, 2015, 2017, 2021

Torneos internacionales: