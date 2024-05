Daniel Martínez: "Soñaba de niño con subirme al podio de una carrera como el Giro de Italia"

El colombiano Daniel Martínez (Bora Hansgrohe), segundo en el Giro de Italia, logró alcanzar en Roma "un sueño que tenía" desde que empezó a montar en bicicleta y calificó la última jornada de la carrera rosa como "un día muy especial".

"Siento una alegría inmensa, he trabajado duro para esto durante bastantes años. Era un sueño desde cuando empecé con la bici, es sin duda un día muy especial", dijo en meta el líder del Bora.

Daniel Felipe Martínez (Soacha, 28 años) hizo un Giro de menos a más, pero las sensaciones en la última semana fueron en aumento, señal de una preparación bien diseñada con su entrenador.

"Sabía que estaba fuerte, hice pruebas con mi entrenador para estar fuerte al final del Giro. Hice la Tirreno-Adriático, luego descansé y vine al Giro. En la primera semana estuve bien, pero en esta última aún mejor", explicó.

A partir de ahora, el colombiano se tomará unos días de descanso y luego decidirá si acude al Tour o Vuelta a España.

Daniel Martínez en el podio del Giro de Italia 2024. Tim de Waele/Getty Images

"Conseguir mi primer podio en una Gran Vuelta es, sin duda, uno de los momentos culminantes de mi carrera. De niño soñaba con subir al podio de una carrera como esta, así que es algo muy especial. El Giro presenta retos todos los días, y no di nada por sentado hasta que crucé la línea de meta en Roma. Así que, a pesar de las constantes actuaciones de las últimas tres semanas, me mantuve concentrado hasta el final. Estar en una posición de podio en la general durante tanto tiempo y saber que éramos un objetivo para nuestros competidores no hizo, sino alimentar aún más mi motivación. Quiero dar las gracias a mis compañeros de equipo y al personal que me ha acompañado en este viaje durante las tres últimas semanas. El esfuerzo y la dedicación del equipo han hecho posible este resultado", concluyó el 'escarabajo'.