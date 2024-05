Egan Bernal se ilusiona con Daniel Martínez en el Giro: "Solo él le puede ganar a Tadej Pogacar"

El ciclista colombiano Egan Bernal fue condecorado con la Orden al Mérito José Acevedo y Gómez, por el Concejo de Bogotá, y se acordó de su compatriota Daniel Martínez, quien en este momento es segundo en la clasificación general del Giro de Italia 2024. El 'joven maravilla' ve a su excompañero del INOES Grenadiers como el único que puede hacerle daño a Tadej Pogacar.

"Daniel Felipe Martínez, desde ya lo digo, es quien puede ganarle a Tadej Pogacar; está Geraint Thomas, mi compañero de equipo (INEOS Grenadiers) y verlo en el podio sería bueno y se lo merece. Además, tener otro podio para Colombia, en una grande, sería chévere; algo que hace mucho no pasa", fueron las palabras de Bernal, en exclusiva a Caracol Sports.

Y es que Martínez y Bernal coincidieron en el Ineos entre el 2021 y el 2023. Fue tal la relación entre los dos, que el título que logró Egan en el Giro de Italia (2021) no hubiera sido posible sin un gregario de lujo como Daniel.

Una de las imágenes más recordadas de esa edición de la 'corsa rosa', fue un momento en el que a Bernal no le respondían las piernas y Martínez con un puño apretado le dijo que lo iba a llevar a la meta y así lo hizo. Al final Egan cedió tiempo, pero no el suficiente para perder la 'maglia rosa'. Además, el suceso tuvo un dato no menor y es que Daniel estaba tan bien que podía ir por el triunfo de la etapa, sin embargo, se quedó respaldando a su compatriota y líder de escuadra.

Desde ese momento, ambos ciclistas llevan una gran relación tanto dentro como fuera de las carreteras.

En cuanto al Giro de Italia, Martínez está a 02' 40" y tal como lo ha dicho, sus ataques podrían venir en la tercera y última semana de competencia, en las jornadas de alta montaña. Sin embargo, primero deberá apuntarle a no ceder tiempo en la contrarreloj individual de este sábado 18 de mayo, en la etapa 14.

Tadej Pogacar y Daniel Felipe Martínez, en el sprint de la etapa 8 del Giro de Italia. /AFP

Palmarés de Daniel Martínez:

2018

2.º en el Campeonato de Colombia Contrarreloj Plata

2019

Campeonato de Colombia Contrarreloj Oro

1 etapa de la París-Niza

Juegos Panamericanos Contrarreloj Oro5

2020

Campeonato de Colombia Contrarreloj Oro

3.º en el Campeonato de Colombia en Ruta Bronce

1 etapa del Tour Colombia

Critérium del Dauphiné

1 etapa del Tour de Francia

2022

Campeonato de Colombia Contrarreloj Oro

Vuelta al País Vasco, más 1 etapa

Coppa Sabatini

2023

2.º en el Campeonato de Colombia en Ruta Plata

Vuelta al Algarve

2024

Campeonato de Colombia Contrarreloj Oro

2 etapas de la Vuelta al Algarve