Einer Rubio estuvo como en casa, en el Giro de Italia: le rindieron homenaje en la etapa 11

Einer Rubio nunca olvidará el miércoles 15 de mayo de 2024. En el marco de la etapa 11 del Giro de Italia , recibió una serie de homenajes bastante especiales. ¿La razón? Foiano di Val Fortore está a escasos 20 kilómetros de donde reside el colombiano , durante casi todo el año en Europa. Por eso, fue normal ver banderas, pancartas, carteles, en fin, apoyando al ciclista del Movistar Team.

"Esta es mi segunda casa, la gente me ha cogido bastante cariño y es algo bonito, que me motiva a seguir y darlo todo", afirmó el nacido en Chíquiza, en entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial de Caracol Sports. Pero no fue lo único. En la entrevista, también se refirió al retiro de Cian Uijtdebroeks (Visma Lease a Bike), que era uno de los favoritos.

Einer Rubio, la sensación en la etapa 11 del Giro de Italia 2024 Cortesía del Movistar Team

"Es lamentable y da tristeza por él porque uno viene al Giro de Italia, haciendo muchos sacrificios, entrenamientos, preparándose una temporada para llegar en forma y que, por una enfermedad, tengas que salir, no es nada bonito", añadió el 'escarabajo', antes de hacer referencia a su actual estado de salud. Y es que, tras la primera semana, varios corredores han tenido ciertas dificultades.

Einer Rubio recibió varios homenajes en la tapa 11 del Giro de Italia Cortesía del Movistar Team

"Yo estoy bien. Las caídas que he tenido no me han afectado tanto. Respecto a los resfriados, han aparecido, por los cambios de temperatura, pero se está llevando de buena manera. Va a ser muy bonito el duelo que se avecina y veremos quiénes estamos para pelear por el podio. Lo importante es dar espectáculo y que sea lo mejor", sentenció, haciendo un análisis de la lucha por el podio.

Mensaje a Einer Rubio, en la carretera de la etapa 11 del Giro de Italia 2024 Cortesía del Movistar Team

Publicidad

Y la motivación extra que tuvo fue la presencia de parte de su familia. Movistar Team afirmó que "su pareja Michela y perro están acompañando al fenómeno boyacense, Einer Rubio", acompañado de una serie de fotografías donde se les ve felices. De hecho, fue una de las imágenes de la jornada en la 'corsa rosa', haciéndose viral y causando una serie de comentarios en los aficionados.