Giro de Italia: horario de salida de los colombianos para la contrarreloj de la etapa 7

Este viernes, cita con el cronómetro con un recorrido de 40,6 kilómetros entre Foligno y Perugia en el Giro de Italia 2024, un examen trascendente entre los aspirantes a la maglia rosa. La crono es llana, excepto los últimos 6,6 km de ascenso finales hasta meta con un desnivel del 4,4 por ciento. Después de varios días sin sacarse diferencia, esta jornada volverá a moverse la general y Daniel Martínez espera tener una buena presentación y mantener su posición en el podio de la general.

El primer colombiano en partir será el boyacense Juan Sebastián Molano, quien partirá a las 6:22 de la mañana, aunque seguramente no la hará a tope, con el objetivo de ahorrar energía. Mientras que Einer Rubio y Daniel Felipe Martínez sí tendrán que dejar todo sobre la 'cabra' para no perder tiempo con sus principales rivales.

Entre los favoritos para ganar la fracción de este viernes se encuentra el italiano Filippo Ganna, quien ha demostrado ser uno de los mejores del mundo en la crono. Además, podría disputar el triunfo Tadej Pogacar y el danés Mikkel Bjerg. Otros de los nombres a dar la sorpresa son Tobias Foss, Magnus Shelffield o Ben O'Connor.

No se pierda esta emocionante jornada y programase para sintonizar la 'corsa rosa'. Vea la etapa 7 del Giro de Italia 2024, EN VIVO y ONLINE, desde las 6:30 a.m. (Hora de Colombia), a través de la señal HD2 y el portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ).

Daniel Felipe Martínez, ciclista del Bora Hansgrohe. Dario Belingheri/Getty Images

Horarios de salida de la etapa 7 del Giro de Italia:

6.22 a.m. : Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates

6:31 a.m.: Fernando Gaviria | UAE Team Emirates

8:21 a.m.: Nairo Quintana | Movistar Team

8:57 a.m.: Esteban Chaves | EF-Education

9:12 a.m.: Einer Rubio | Movistar Team

9:18 a.m.: Daniel Felipe Martínez | BORA Hansgrohe

Hora y dónde ver la etapa 7 del Giro de Italia 2024

Día: viernes 10 de mayo.

Recorrido: Foligno – Perugia (40,6 km.)

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión y portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes ): 6:30 a.m.

Hora de transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.