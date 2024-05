Nairo Quintana, en exclusiva con Caracol Sports: "La etapa reina me dejó con sabor a victoria"

Nairo Quintana estuvo cerca del triunfo en la etapa 15 del Giro de Italia y cruzó en la segunda posición en Livigno, solamente por detrás del intratable Tadej Pogacar que llegó a su cuarto triunfo en la edición y es líder de la 'Corsa Rosa', con más de 6 minutos de ventaja. Nairo demostró que su hábitat natural son las montañas y el talante que tiene como escalador en las Grandes Vueltas.

Este lunes, en el día de descanso, el hombre del Movistar Team acompañó a nuestro enviado especial Ricardo Orrego en la emisión de deportes de Noticias Caracol y allí, el boyacense habló del significado que tuvo esta fuga, luego de dos años complicados y un inicio de temporada con caídas, enfermedades y lesiones.

"Ha sido bonito, hace rato no gano y hace un tiempo no sentía esa emoción. Cuando las victorias se hacen repetitivas, uno no las valora tanto. Aunque no conseguí una victoria real, para mí sí tiene sabor a victoria. Me desperté muy contento, teniendo en cuenta todo lo que ha venido pasado desde el comienzo del año y en este Giro de Italia. Es volver a sentir ese buen sabor de boca y ver el buen camino que llevo", fueron las palabras iniciales del pedalista de Cómbita.

Sobre la actuación de Pogacar, así lo describió: "Es inimaginable cómo Tadej fue capaz de recortar 3 minutos en menos de cinco kilómetros. Es un joven muy fuerte, el mejor del mundo; un superdotado y solo él lo puede hacer".

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, fue segundo en la etapa reina del Giro de Italia 2024 Getty Images

Una de las grandes muestras de cariño que recibe a diario Nairo en cada carrera viene de algunos migrantes o hijos de padres colombianos, que viven de la misma manera el amor por los deportistas 'tricolor': "He conocido muchisimos colombianos que siempre sienten orgullo y cariño por su tierra. Cada motivo que los llene de orgullo, los hace sentir mucha grandeza. La gente cuando está alejada del país, recuerda con mucha pasión al país".

"Todos los detalles cuentan, tenemos que estar al 100% y evitar cada cosa que nos haga daño para poder entregarlo todo", dijo Nairo sobre el cuidado que debe tener por las duras condiciones climatológicas que se viven por estos días en territorio italiano.

A pocas horas de la confirmación, Nairo Quintana adelantó que podría haber modificaciones en el desarrollo de la jornada de este martes: "Hay una buena capa de nieve en la primera subida y seguramente será recortada, sobre todo los primeros 50 kilómetros. Los planes cambian para mañana, las intenciones que teníamos serán diferentes porque se irá muy rápida. Yo creo que la etapa quedará entre los hombres de la general".