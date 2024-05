Juan Sebastián Molano reveló qué le dijo Tadej Pogacar para motivarlo en la etapa 9 del Giro

El neerlandés Olav Kooij (Visma Lease a Bike) se ha impuesto al esprint en la novena etapa del Giro de Italia, disputada este domingo con un recorrido de 214 kilómetros, entre Avezzano y Nápoles, en la que ha mantenido la maglia rosa de líder el esloveno Tadej Pogacar (UAE).

Kooij venció, in extremis, en un esprint muy igualado, con un tiempo de 4h 44' 22'', a una media de 44,9 km/hora, por delante del italiano Jonathan Milan (Lidl) y del colombiano Juan Sebastián Molano (UAE).

En la general no hay cambios. Pogacar sigue firme al frente, con 2' 40'' de ventaja sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora) y 2' 58'', respecto al galés Geraint Thomas (INEOS Grenadiers).

Tan pronto culminaron las acciones en Nápoles, Molano atendió a los micrófonos de Caracol Sports y habló con nuestro enviado especial, Ricardo Orrego. “Nos ha motivado durante todos estos días, hoy era una llegada fácil, pero lastimosamente al final nos faltó un poco, estaba en mi límite de fuerzas. Siempre Tadej es un gran compañero y, aún más, un grande líder, me iba motivando durante todo el día, iba sufriendo las últimas subidas, pero la motivación de él también me sirvió, me iba hablando por el radio, imagínate, 'good job', me decía”, dijo de entrada el nacido en Paipa.

Tadej Pogacar y Juan Sebastián Molano, ciclistas del UAE.

“La verdad que la última bajada estuvo muy peligrosa, no era casi asfalto, era demasiado peligro. Todos me iban mirando, ayudando y después de la bajada nos dimos cuenta que era el momento, faltando dos kilómetros y medio, cogimos la última curva en buena posición y bueno, feliz, otro día más con Tadej de rosa, nos vamos al día de descanso tranquilos”, añadió el colombiano sobre lo complejo que fue ese remate.

Por último, Molano se refirió a lo que será el lunes para el equipo y él. “Nos vamos a un día de descanso, hoy lo dimos todo, mañana a recuperar tranquilos”, concluyó.

Este lunes el Giro disfrutará de la primera jornada de descanso, para volver el martes con la décima etapa, entre Pompeya y Cusano Mutri, de 142 km.