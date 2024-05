Juan Sebastián Molano se tomó con calma la contrarreloj en el Giro de Italia 2024

Juan Sebastián Molano fue el primer ciclista colombiano en tomar partida, este viernes 10 de mayo, en la etapa 7 del Giro de Italia . Fue una contrarreloj, entre Foligno y Perugia, con un recorrido total de 40,6 kilómetros, la cual hizo que se sacaron diferencias en la clasificación general. Allí, el colombiano firmó un tiempo de 59 minutos y 28 segundos e hizo un balance sobre su rendimiento.

"El trayecto lo hice tranquilo, traté de hacer el día de una manera regular y así recuperar, un poco, las piernas. Han sido días duros y, al final, la hice con calma, mirando los vatios y regulado", dijo, en entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial de Caracol Sports. Y es que los objetivos del corredor 'cafetero' están en las jornadas que se definen al embalaje.

Recordemos que en lo que va de la primera semana de la 'corsa rosa', varias jornadas ya culminaron en esprint, pero Juan Sebastián Molano no ha contado con suerte. En la tercera fracción, no le fue posible meterse en el tren y culminó de 11. Algo peor le pasó en la etapa 4, donde sufrió una caída, quedó cortado, no pudo pelear la victoria y hasta perdió un minuto y 18 segundos.

Por último, en la jornada del pasado miércoles, terminó de 19, sin poder codearse con la larga lista de embaladores que acudieron al Giro de Italia. Así las cosas, Juan Sebastián Molano se prepara para lo que se avecina y nuevas oportunidades en la segunda semana. Cabe aclarar que Fernando Gaviria es el otro ciclista colombiano que participa en esta 'grande' y pelea en los esprint.

Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano. CESAR MANSO/AFP

