La historia de Marino Hinestroza: “Creció en una invasión al lado del río Cali, tuvo dificultades”

Marino Hinestroza es la gran sorpresa de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Brasil y Paraguay, por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Por eso, más allá de su gran presente con Atlético Nacional, muchos quieren conocer un poco más de su historia, de lo duro que le ha tocado en su vida personal para lograr ser el reconocido jugador de la actualidad.

De esa manera, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con Leonardo Molina, el formador de Marino Hinestroza, quien contó más a detalle del crecimiento del vallecaucano.

“Es un niño que creció al lado del rio Cali en una invasión, ha tenido miles de dificultades económicas y sociales, me lo dio otro profesor para apoyarlo y yo le compraba los guayitos, los uniformes, lo recogía en la casa y lo llevaba a entrenar. Gloria a Dios que hoy está vistiendo la camiseta amarilla, azul y rojo”, comenzó diciendo el entrenador.

Publicidad

De la misma manera, enfatizó en que Marino Hinestroza no es ‘agrandado’ o prepotente, y que al contrario es una gran persona con las personas que son cercanas.

“A veces no conocen lo que han vivido muchos jugadores, no quiere decir que ahora tenga un comportamiento negativo. A él le tocó crecer, esforzarse tanto y ver la fama y sentirla tan grande a veces es incontrolable. Muchas veces me dice papá, me pide la bendición cada que me llama, cuando consigue un logro me informa, es una gran persona, amorosa, de pronto no conocen esa parte humana. Ojalá la gente con tanta experiencia lo contagien y lo centre porque tendremos buen jugador para rato”, confesó.

Publicidad

Acá más declaraciones del formador de Marino Hinestroza:

*El carácter de Marino

“La labor que yo adicional que no me presente, soy agente de tránsito de Cali, se puede cambiar. Hablando con él en diciembre que estuvo en Cali y le decía que “papi usted porque dice que es arrogante, es un hombre que quiere objetivos grandes, porque le ha costado”. De pronto porque no ha terminado su bachillerato, no se ha ilustrado en cómo dirigirse, entiéndalo que es una persona que quiere muchas cosas y quiere disfrutarlas, pero hay que guiarlo”.

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, convocado a la Selección Colombia contra Brasil y Paraguay Archivo de Colprensa

*Las habilidades desde niño

“Marino les cuento que en el barrio cuando estaba pequeño decíamos que solo le faltaba centrar y hacer el gol, cogía a todos los del Valle, a los de América y Cali y se los sacaba. Era fácil para él, lo que está mostrando es positivo pero tiene más para mostrar”.

*Marino Hinestroza, presente y futuro de Selección Colombia

“Ahí tenemos un gran jugador, sin desconocer los grandes jugadores que hay en selección, pero ilustrándolo y puliéndolo tendremos un gran jugador para rato en selección. Él conoce el fútbol brasileño, jugó en Palmeiras, no se va a quedar con las manos cruzadas”.

Publicidad

*Marino es una buena persona

“Mientras que va madurando se van a dar cuenta que es un caballero, que tiene muchos valores morales y éticos, y poco a poco va madurando como a muchos les ha pasado, el tiempo lo va a hacer”.

*¿Siempre fue extremo?

“Él jugaba en el puesto de Cardona, era volante 10, gambeteaba y llegaba al ataque. Tiene buena pegada, lo único que me molesta es cuando le hace gol al América”.