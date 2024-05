Nairo Quintana tiene una estrategia para que Fernando Gaviria gane en el Giro de Italia

"Serán más de 200 kilómetros de recorrido y buscaremos neutralizar. Vamos a intentarlo con Fernando Gaviria y después se viene un día de descanso", con estas palabras, Nairo Quintana palpitó la etapa 9 del Giro de Italia 2024 . Y es que la llegada a Nápoles será para los embaladores. Por eso, el nombre del antioqueño sale a relucir y hace parte de la lista de favoritos a llevarse la victoria.

Para ello, tienen una estrategia y 'el Cóndor' fue claro. "Es un esprint muy esperado; es un buen recorrido para Fernando (Gaviria), con un final lleno de curvas, donde habrá destreza en el manejo de la bicicleta y eso lo tiene Gaviria, que va con ganas y eso es importante; será clave el trabajo del equipo", añadió, en entrevista con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial a Europa.

Pero no fue el único que pasó por los micrófonos de Caracol Sports. Einer Rubio, el líder y 'capo' de la escuadra telefónica, se la jugó por el 'paisa'. "El final es un poco peligroso, pero trataremos de estar ahí, con Fernando (Gaviria) para que pueda buscar la anhelada victoria de etapa. Tenemos que estar unidos como equipo y pasar el día sin percances", sentenció el nacido en Chíquiza.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en acción de carrera en el Giro de Italia 2024 Getty Images

Por último, no podía faltar la voz del protagonista principal. Fernando Gaviria también charló con Ricardo Orrego y no ocultó la ilusión de alzar los brazos. "No es fácil, pero lo intentaremos hasta el final; el equipo está motivado, con un buen ambiente, donde queremos hacer las cosas de la mejor manera, lo daremos todo para conseguir una alegría", expresó de entrada el embalador.

Publicidad

"Será una etapa rápida y difícil de controlar, pero veremos cómo se desenvuelve la carrera y tomar decisiones conforme lo que vaya pasando y veamos", sentenció el especialista al esprint, que no se da por vencido y sueña con llenarnos de orgullo. Recordemos que el Giro de Italia es la mejor carrera que se le da, históricamente, y más cuando ya ganó la 'maglia ciclamino', en el 2017.