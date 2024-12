Jorge ‘Polilla’ Da Silva no da por vencido al América y avisa a Nacional: “Iremos por todo”

América de Cali cayó 3-1 en la ida de la final de la Copa BetPlay 2024 a manos de Atlético Nacional , en un marco espectacular en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. A pesar de la dura derrota el técnico Jorge ‘Polilla’ da Silva sigue confiando en sus dirigidos y en poder darle vuelta al resultado.

En rueda de prensa, el estratega uruguayo hizo un análisis de lo que fue el duelo de este jueves en territorio antioqueño, y enfatizó en los errores puntuales que costaron caro ante un buen rival como los ‘verdolagas’.

“Lógicamente que la pregunta que nos hacemos es la del cambio abismal en el rendimiento del equipo del primer tiempo al segundo tiempo, el gol al inicio del segundo tiempo nos pegó fuerte, no pudimos ejercer la presión que habíamos hecho, donde teníamos incomodo a Nacional, llegando con frecuencia al área rival. El segundo gol en pelota quieta, hubo distracciones, muchos errores, Nacional nos superó casi en todas las líneas”, dijo de entrada Jorge ‘Polilla’ da Silva.

En América confían en remontarle a Nacional en la final de Copa BetPlay 2024

“Será bravo el domingo, pero tenemos a 90 minutos de ir por todo, no vamos a andar lamentándonos de lo que pasó, podemos hacerlo, yo creo que podemos y lo vimos en el primer tiempo, no será fácil contra un buen rival. Es el último partido del año y debemos dejar la vida”, fue el mensaje de Jorge ‘Polilla’ da Silva de cara al duelo de vuelta, el próximo domingo 15 de diciembre.

Acá más declaraciones de Jorge ‘Polilla’ da Silva, técnico de América de Cali:

*Los errores costaron caro

“Fue un todo, hubo errores, desconcentración, físicamente luego nos costó, intentamos con variantes pero hoy por hoy la pregunta es esa, que el equipo en el segundo tiempo bajó tanto”.

*La lesión de Éder Álvarez Balanta afectó

“Éder es un jugador muy importante en el equipo, estaba haciendo un buen partido, es un jugador muy fuerte, tiene buen pie para hacer una salida prolija, no es que Mosquera no lo hiciera bien, sino que ese cambio lo sentimos un poquito”.

*Yerson Candelo y Cristian Barrios no se pudieron juntar

“Yo creo que también hay que tener en cuenta que Nacional tiene jugadores rápidos, veloces en ofensiva. Yerson Candelo estaba muy preocupado en primero defender y luego ayudar a Cristian, en el primer tiempo lo hicieron en varias oportunidades, pero no fue algo que lo planificáramos así”.

*Nacional y América con el mismo tiempo de descanso

“Nacional me parece que jugo el domingo, a segunda hora pero no es un día más, teníamos prácticamente el mismo descanso, encontramos el gol, tuvimos el segundo y no lo pudimos hacer y después que lógicamente el gol del primer tiempo nos generó nerviosismo”.