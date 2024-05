Nairo Quintana y su consejo para Tadej Pogacar en el Giro de Italia 2024

Uno de los ciclistas colombianos que está disputando el Giro de Italia 2024 es Nairo Quintana. El experimentado corredor del Movistar Team ha tenido un rol de gregario en esta edición de la carrera y este lunes habló en Caracol Sports sobre su presente y también tuvo un pequeño mensaje para Tadej Pogacar.

El lunes, el pelotón estuvo de descanso, pero eso no fue impedimento para que Quintana hablara en exclusiva con Ricardo Orrego, nuestro enviado especial a la 'corsa rosa'.

De entrada, el boyacense hizo una importante reflexión sobre el tipo de preparación que hay que tener para competir en una gran vuelta como esta. "Llegué al Giro de Italia con 14 días de entrenamiento. De los cuales siete han sido de adaptación y el resto dentro de lo que me dio podía hacer. Yo le decía a mi esposa y a mi entrenador, si es difícil llegar entrenado, imagínate lo que es llegar sin hacerlo", dijo el pedalista de 34 años.

Además de hablar sobre cómo arribó a esta carrera tan prestigiosa, Quintana no tuvo miedo en referirse a Tadej Pogacar, el líder del Giro y portador de la 'maglia rosa'. "Hay una canción que dice 'yo también tuve 15 años' y la fortuna que tengo es que ya he vivido las experiencias que ellos están viviendo y he pasado por todas: en podio de primero, de segundo, he ganado etapas, he ganado la montaña y me da alegría, algunos lo critican porque no deja ganar a los otros, yo solo digo hazlo como tú quieras y diviértete", dijo sobre la supremacia que ha mostrado el esloveno, quien no solo brilla en la montaña, sino también en la contrarreloj y hasta tiene su pico de velocidad.

Lo cierto es que Nairo se está gozando la carrera y se ha enfocado en darle una mano a Einer Rubio, el otro colombiano del Movistar que le apuesta al Top-10 en la clasificación general de la 'corsa rosa'.

De momento, Quintana se ubica en la casilla 31 de la general, a 30 minutos y 13 segundos de Pogacar. Tal como lo dijo, él ya sabe lo que es ganar en esta carrera, pues en la edición del 2014 fue campeón y en el 2017 se quedó con el segundo lugar. De hecho, en este 2024 es apenas su tercera aparición en esta gran vuelta del mundo del ciclismo.

Los amantes del ciclismo podrán volver a ver a Nairo este martes 14 de mayo, por la pantalla de Caracol Televisión, en lo que será la etapa 10 del Giro de Italia 2024.