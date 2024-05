Nairo Quintana y un renacer a los 34 años: el cóndor volvió a su hogar, las montañas

Nairo Quintana llegó con grandes dudas al Giro de Italia ; su regreso a ciclismo europeo y la falta de rodaje en la temporada, lo colocaban como una gran duda para el Movistar Team, que tenía como gran objetivo conseguir una buena posición en la clasificación general con Einer Rubio y ganar alguna etapa con sus corredores de segunda línea.

El boyacense no tuvo la mejor primera semana y el ritmo que se fue imponiendo en las subidas no se le hizo fácil. Con el factor de no luchar por la clasificación general, el hombre de Cómbita no pasó mayores sufrimientos y ayudó a Einer Rubio, convirtiéndose en su último gregario en las jornadas de alta montaña .

Pero ya tenía que llegar su protagonismo y se dio en la etapa 15, con llegada a Livigno, cuando en la fracción reina se metió en la fuga y con gran inteligencia fue manejando su situación en la escapada hasta que a falta de 11 kilómetros para la meta, realizó un ataque y se convirtió en la cabeza de carrera. Toda Colombia se ilusionó con el triunfo del hombre del Movistar.

Sin embargo, a falta de 2 kilómetros para la llegada, Tadej Pogacar le llegó a su rueda y lo rebasó sin problemas. Al final, el triunfo fue para el esloveno y aunque la boca quedó con el sabor a triunfo, el colombiano se llevó una gran gloria por mostrar una gran actuación en la alta montaña, tras casi dos temporadas por fuera de la élite.

Su protagonismo en las fugas no se iba a terminar y fue en la etapa 17 que volvió a hacer parte del grupo cabecero. Se metió en la pelea por conseguir el triunfo en la Cima Coppi, pero el italiano Giulio Pellizzari se quedó con estos puntos. Como reconocimiento a su trabajo en la fuga, también le dio el premio de la combatividad en dos jornadas.

Nairo Quintana en la previa a la etapa 21 del Giro de Italia 2024. Dario Belingheri/Getty Images

Al final del Giro de Italia, Nairo Quintana terminó en la cuarta posición de la lucha por la camiseta de la montaña, con 114 unidades y solamente por detrás de Tadej Pogacar, Giulio Pellizzari y Georg Steinhauser.

Una de las imágenes más gratas que dejó Quintana para el país fue en la etapa 17, cuando en el último puerto, fue solidario con Daniel Felipe Martínez y ante su soledad, le dejó un gel. Un gesto que suele ser normal entre los pedalistas, cuando no encuentran avituallamiento, pero que no deja de llamar la atención por la competitividad que había en la clasificación general. ¡Siempre caballero!

Parece un regreso inmejorable para Nairo Quintana a las carreras de tres semanas, con un papel fundamental dentro del Movistar Team , que necesitaba un líder y lo encontró en el mejor vaquero que ha tenido en los últimos años. Con 34 años, Nairo ya tiene la gasolina para pelear mano a mano los títulos de grandes vueltas, pero lo que quedó claro es que la calidad y clase no se ha perdido. El Cóndor volvió a su hogar, las montañas.