Adrián Ramos: "Nacional debe sentir que está jugando contra uno de los mejores de Colombia"

Adrián Ramos, como capitán y referente del América de Cali, salió a dar la cara este sábado, en rueda de prensa, y analizó lo que será la final de vuelta contra Atlético Nacional, en la Copa BetPlay 2024.

“Creo que el grupo cree en lo que nosotros somos como equipo, creemos en la remontada. Sabemos que en Medellín se perdió, pero nosotros con el comportamiento que tuvimos en el segundo tiempo ayudamos mucho a esa derrota”, indicó de entrada el delantero de 38 años, quien jugará su último partido con los ‘escarlatas’ este domingo.

Sumado a eso, Adrián Ramos continuó con la autocrítica, enfatizando en los errores cometidos contra Nacional, en el partido de ida: “Sabemos que tenemos que corregir y resaltar lo del primer tiempo, que fue muy bueno, por ahí nos quedamos con esa sensación de que pudimos haber hecho más. Necesitamos remontarlo, estamos mentalmente fuertes y con mucha ilusión. Ojalá las cosas se nos den y podamos ganar la Copa”.

*Otras declaraciones de Adrián Ramos:

¿Cuál es ese mensaje para la hinchada americana?

“Para nuestra hinchada, ellos ya nos han transmitido que creen en la remontada y nosotros creemos que lo vamos a hacer. Hay una energía positiva, la vamos a utilizar. El Pascual aprieta juegue quien y juegue y ojalá tengamos una de esas tardes donde América se hace respetar de local y le hace sentir al visitante que está jugando contra uno de los mejores clubes de Colombia; ojalá que el hincha siga con esa energía. América es mucho más que un resultado y ese apoyo lo necesitaremos para darle vuelta”.

Su despedida de América…

“Creo que un poquito de lo que es la historia del club. Soy afortunado de ser de esos pocos jugadores que tuve ese inicio como niño, como canterano, y que pudo consolidarse como profesional en el América. Siempre traté transmitirles a mis compañeros lo que era América, lo importante que es su hinchada y que se vive día a día, es una pasión que es difícil de describir. Desde el ejemplo quise transmitirlo, ojalá lo haya conseguido. Me quedo con el trato de cada una de las personas que vivimos las varias etapas, ese cariño que siempre me transmitieron. Me conocen más de 20 años. Soy un afortunado de estar junto a esas personas que me acogieron como uno más de su familia”.

¿Qué legado siente haber dejado con su carrera?

“Nosotros intentamos hacer las cosas bien dentro y fuera de la cancha, intentando ayudar a que nosotros los futbolistas siempre demos un salto de calidad y pongamos el nombre de nuestro país cada vez más alto.