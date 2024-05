Tadej Pogacar quiere que Juan Sebastián Molano gane la etapa 21 del Giro de Italia 2024

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), virtual ganador del Giro de Italia 2024 , se mostró emocionado después de su sexta victoria en su debut en la carrera rosa, tras ejecutar a la perfección "un plan" diseñado con todo el equipo que le permitió disfrutar de un auténtico festival compartido con el público.

"Más o menos ese era el plan. Hicimos un trabajo perfecto como equipo. Molano y Rui trabajaron desde el principio, cubriendo los ataques y asegurándose de que no se fuera la fuga. Mikkel Bjerg y Vegard Stake Laengen marcaron un buen ritmo en la subida la primera vez. Luego ejecutamos el plan y tenía buenas piernas, conseguí una buena ventaja en la cima y no tuve que acelerar a fondo en la bajada", comentó la maglia rosa en meta.

Pogacar entró en meta saludando y haciendo reverencias al público, en buena medida eslovenos, por la proximidad de su país con la localidad de Bassano del Grappa.

"Queríamos lucir la 'maglia rosa', defenderla, era la obligación y eso también gasta a veces, pero fue otra forma de ponerme a prueba. Había que mantener una buena mentalidad y un gran estado físico, y se logró. Tenemos otro tipo de preparación para después, lo que se viene", añadió el bicampeón del Tour de Francia.

"No puedo describir cómo me sentí con todos los aficionados en el Monte Grappa. Tal vez no era importante hacer esto hoy, pero he vestido la maglia rosa desde el segundo día, así que quería terminar el Giro en buena forma y con buena mentalidad. Creo que lo he conseguido. Nunca he estado en Roma, así que espero que no llueva y si podemos ayudar a Juan Sebastián Molano, se hará, pese a que sea un poco difícil. Pero la verdad es que queremos cerrar este capítulo y celebrar", concluyó pedalista de 25 años.

Daniel Felipe Martínez y Tadej Pogacar, favoritos en el Giro de Italia 2024, en la etapa 20 Getty Images