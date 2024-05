Tadej Pogacar y la importante decisión que tomó en el Giro de Italia 2024

El Giro de Italia 2024 está llegando al fin de su segunda semana y en la primera casilla de la clasificación general aparece Tadej Pogacar. El corredor del UAE ha respondido a cabalidad con el favoritismo con el que llegó, tras las tres victorias que ya consiguió. Sin embargo, el esloveno le reveló a la prensa que tomó una importante decisión.

A Pogacar lo han criticado por querer ir por todas las victorias y no darles la oportunidad a otros corredores, a pesar de que nunca lo han puesto en riesgo de quitarse la 'maglia rosa'.

Por eso, Pogacar compartió que de ahora en adelante rodará de otra manera sobre la bicicleta. “Fue una decisión bastante diplomática no competir por la victoria de etapa. Pero hacer esas concesiones no necesariamente me hace feliz. Queríamos correr de una manera que hiciera felices a todos. No se trataba de si ganaría o no. Simplemente rodamos con más calma, y eso significó que Bahrain Victorious tuvo que trabajar más. No teníamos el control de la subida final”, dijo de entrada el bicampeón del Tour de Francia.

Acto seguido, Pogacar manifestó que no siempre se puede dejar todo para un solo corredor o equipo. “Tal vez prefiera un enfoque en el que determinemos cómo y qué hacemos nosotros mismos. Pero hay muchos corredores en el pelotón y tenemos un pastel que compartir. A veces tienes la oportunidad, otras no”, agregó el del UAE.

Eso sí, el esloveno no pondrá el freno cuando las opciones sean muy claras en carreteras italianas. “Aún estamos un poco 50-50 pero, por ejemplo, en Prati di Tivo, nos resultó más fácil avanzar. Aun así, no deberíamos preocuparnos de mantener contentos a todos. También tenemos que pensar en lo que está por venir”, concluyó.

Tadej Pogacar, Daniel Felipe Martínez y Geraint Thomas, en medio del Giro de Italia 2024 Getty Images

Palmarés de Tadej Pogacar en el 2024



Strade Bianche

Volta a Cataluña, más 4 etapas

Lieja-Bastoña-Lieja

3 etapas del Giro de Italia