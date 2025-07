Anthony Zambrano y su duro carácter en el Desafío Siglo XXI: más discusiones con el capitán

En el segundo capítulo del Desafío Siglo XXI las miradas se volvieron a centrar en Anthony Zambrano, en un episodio lleno de emociones y en el que el carácter vuelve a salir a flote, en especial con el reconocido deportista, quien se caracteriza por ser un ganador y tener una mentalidad en la que busca ir por todo.

Así las cosas, el deportista de nuestro país que ganó medalla de plata en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tuvo nuevamente discusiones con su capitán, al igual que en el arranque del programa el miércoles.

“Capi, acá no estamos en la calle, estamos en un Desafío. Es una competencia, déjame hablar y ya te doy el paso, debes aprender a escuchar, no te gusta que te manden. Debes aprender a mandar y que te manden. Estamos en un Desafío”, comenzó diciendo Zambrano al capitán de su equipo Gamma, Gio.

Por supuesto el líder de Gamma no tardó en responderle, también con un tono elevado y sin filtro.

Publicidad

“Yo voy a chocar muy fuerte con vos, yo soy el capitán. Tu los trapitos me los sacaste allá, diciendo que me queda grande la banda de capitán, eso yo no se lo diría por respeto. Me ofende que digas que vos levantaste la mula, yo fui el que lo levanté”, le dijo Gio al medallista olímpico.

Anthony tampoco se dejó y terminó, de forma fuerte, diciéndole que “yo te enseño cosas a ti, tu no me mandas. Con usted no se puede hablar”.

Anthony Zambrano, atleta colombiano del equipo gamma. Caracol Televisión.

Publicidad

Afortunadamente poco a poco fueron bajando los ánimos entre Zambrano y Gio, por lo que para el Desafío de sentencia y hambre ‘limaron asperezas’ y se enfocaron en ganar.

Y así fue, el equipo Gamma volvió a quedar primero en esta prueba del Desafío Siglo XXI, con un buen aporte del medallista olímpico, quien desde el arranque del programa impone condiciones, fuerza, velocidad y liderazgo.



La confianza de Anthony Zambrano

Cabe recordar que la prueba de este jueves 3 de julio de 2025 fue de velocidad, potencia, en el agua y por supuesto, de mucha paciencia y estrategia, algo en lo que nuevamente se volvió a imponer el equipo que lo integra el ganador de la medalla de plata en los 400 metros planos, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

De hecho, antes de finalizar el capítulo de Desafío Siglo XXI, Zambrano tuvo una discusión más con su capitán, al resaltar que a él lo ven como "la competencia".

"No estamos peleando la cinta. Esto no es el ejército, esto es competencia. No voy a opinar más, cada quien tiene que hacer su trabajo, cuando tu hagas tu reunión no voy a escuchar nada y me voy", declaró Anthony.