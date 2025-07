"Se espera que Daniel Cataño venga de Millonarios a Bolívar para ser ídolo"

Daniel Cataño fue en el último tiempo una de las figuras de Millonarios en el mediocampo, un '10' en todo su esplendor debido a que no sólo aportó su buen fútbol, sino una garra y entereza que le permitieron ganarse un reconocimiento y cariño especial por parte de la hinchada 'embajadora'.

Salió campeón de Liga, Copa y Superliga con el azul y blanco de la capital de la República, pero ahora Cataño, de 33 años, emprendió un nuevo rumbo en su carrera deportiva, siendo anunciado de forma estelar en Bolívar, el club más laureado y grande de Bolivia. Fue presentado en sociedad en tierras del altiplano con bombos y platillos.

En Bolívar esperan que el antioqueño sea "esa solución que necesita" el club en el mediocampo y que posteriormente "se convierta en ídolo"; sin embargo, hay un aspecto que preocupa, que genera algunas dudas en su arribo al balompié boliviano. Para conocer un poco más de cómo ven en Bolivia el fichaje del ahora exMillonarios, en Gol Caracol consultamos con el periodista Walter Díaz y quien trabaja para 'Latina TV' de aquel país.

"Cuando nos enteramos de que venía Daniel Cataño para Bolívar, entendemos que va a ser, en este momento para el club, un aporte importante por las bajas que ha tenido, especialmente la de Ramiro Vaca por el tema del doping y necesitaba un jugador de esas características", dijo de entrada el comunicador boliviano a este portal.

No obstante, a continuación Díaz se refirió a un tema que causó incertidumbre antes de que el oriundo de Bello (Antioquia) fuera anunciado como nuevo integrante de la 'academia' boliviana; todo tuvo que ver con el tema físico.

"En principio había la duda de si físicamente llegaba bien, porque había el rumor de que tenía una lesión. Luego, obviamente, la presencia de Cataño viene a ser una de las soluciones que necesita Bolívar. Ha sido muy bien recibido. Puede ser un aporte para el club, ha caído muy bien la noticia de que un hombre con experiencia y con la trayectoria de él pueda reforzar las filas de del club", continuó el periodista.

Cataño, a convertirse en el nuevo ídolo de Bolívar

A raíz de su buen fútbol y trayectoria, ahora en las toldas de los 'celestes' esperan que el volante colombiano sea la figura indiscutible y que en un futuro no muy lejano se convierta en el nuevo ídolo de Bolívar.

"Es indiscutible la calidad del jugador y la gente de Bolívar ahora espera de que Cataño se convierta en el nuevo ídolo, especialmente a raíz de la salida de Bruno Sávio, de Fabio Gomes, quienes ya no van más en el equipo. Está el doping positivo de Ramiro Vaca y también la expulsión de Robson Mateus. En este momento hay un mediocampo desmantelado, y que obviamente viene a ser un aporte importante la presencia de Cataño. Me parece que el colombiano puede venir a ser una figura y un aporte para Bolívar en la medida de que esté bien físicamente", afirmó.

- ¿Tenían alguna referencia de Daniel Cataño en Bolivia?

"Sí, le han hecho seguimiento a lo que es Cataño, saben que viene de un club que ha sido campeón en Colombia. Había una pequeña duda por el tema de que dijeron que terminó el partido de los cuadrangulares finales, lo había terminado lesionado, pero sin duda que el aporte, por el talento que tiene Cataño, para Bolívar va a ser importante. Sin duda, Bolívar es el equipo más grande en Bolivia; viene a una institución grande".

- ¿Cómo ha visto la hinchada de Bolívar el fichaje de Cataño, con qué fanaticada se va a encontrar?

"Él va a ver una hinchada que es exigente, y vamos a ver si le da el periodo de adaptación para rendir a la medida que necesita este equipo. No nos olvidemos que en este momento tiene cuatro bajas Bolívar: la de Ramiro Vaca por doping, que es más o menos el puesto de Cataño. La de Robson Matheus que está expulsado y que no juega estos partidos, y Fabio Gomes, que se fue junto con el otro brasileño (Bruno Sávio). Son cuatro bajas que no va a tener, que sin duda las va a sentir Bolívar y que no hay mucho tiempo para que Cataño pueda mostrar sus condiciones y viene a un equipo que está a 3.600 m de altura. Entonces, necesita de un periodo de adaptación, y obviamente, se espera de que Cataño lo más pronto posible comience a responderle a Bolívar".