"He corrido contra Tadej Pogacar y siempre he estado adelante; lleva la carrera al extremo"

Tadej Pogacar , a donde va, es protagonista. En la temporada 2024, empezó su camino en la Strade Bianche, donde se coronó campeón. Posteriormente, finalizó tercero en la Milano-Sanremo, solo detrás de Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) y Michael Matthews (Jayco AlUla). Y regresó a la senda victoriosa, ganando la Vuelta a Cataluña, Lieja Bastoña Lieja, Giro de Italia y Tour de Francia.

Luego de ese 'banquete' de triunfos, viajó a Canadá para afrontar el Grand Prix Cycliste de Québec, donde firmó su 'peor' resultado del año. Allí, fue séptimo, superado por Michael Matthews, Rudy Molard, Biniam Girmay, Tiesj Benoot, Per Strand Hagenes y Bauke Mollema. Pero, rápidamente, 'levantó cabeza', volvió a hacerse fuerte y consiguió el título en el Grand Prix Cycliste de Montréal.

Y la 'cereza del pastel' para Tadej Pogacar llegó en el Mundial de Ciclismo, en la prueba de ruta . Demostrando su potencial y superioridad, cruzó la meta en solitario, ganando la presea de oro, tras derrotar a 'capos' como Ben O'Connor, Mathieu van der Poel, Toms Skujiņš, Remco Evenepoel, Marc Hirschi, Ben Healy, Enric Mas, entre otros. Lejos de conformarse con ello, fue por mucho más.

El Giro dell'Emilia e Il Lombardia marcaron el final de la temporada para 'Pogi' y, como era de esperarse, se subió a lo más alto del podio. Razón por la que las reacciones no se han hecho esperar y quien se pronunció, en esta ocasión, fue Mathieu van der Poel. El neerlandés recordó las veces que se ha enfrentado contra el esloveno y si bien lanzó un 'vainazo', también aplaudió su alto nivel.

"He corrido dos veces contra Tadej Pogacar, en Flandres, y siempre he estado adelante. Es un rival duro, pero eso me gusta. Lleva la carrera al extremo. No tengo ninguna duda de que rendiría muy bien en Roubaix", sentenció en entrevista con 'Marca España'. Y es que ambos ciclistas han protagonizado espectaculares 'mano a mano' en las carreteras del mundo, siendo de los mejores.

Romain Bardet, Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel, en el podio de la Lieja-Bastoña-Lieja 2024. Dario Belingheri/Getty Images

De hecho, Van der Poel celebró en el E3 Saxo Classic, Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres, Paris-Roubaix y el Mundial de Gravel. Además, fue podio en Gent-Wevelgem in Flanders Fields, Lieja Bastoña Lieja, Skoda Tour de Luxembourg y el Mundial de Ciclismo, en la prueba de ruta. Los dos son grandes corredores y, en 2025, esperan seguir librando 'batallas' en busca de victorias.