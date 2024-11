“Miguel Ángel López me dio la decepción más grande que he tenido en la vida”

Miguel Ángel López es uno de los ciclistas colombianos que mejores resultados ha tenido en territorio Europeo en la última década , a pesar de que no consiguió nunca el título en una gran vuelta. El boyacense fue considerado como uno de los escaladores más fuertes en Europa y prueba de ello fueron sus victorias en la etapa reina del Tour de Francia 2020 y la Vuelta a España 2021.

Pero hoy el panorama es totalmente distinto para ‘Supermán’, que comenzó con sus problemas en el Giro de Italia 2022, cuando tuvo que abandonar la competencia y desde allí empezó a estar involucrado en un caso de dopaje. El 24 de mayo de 2024, la UCI confirmó su sanción de cuatro años que lo tiene por fuera de competencia.

Eso sí, el talento que se le vio al oriundo de Pesca es poco común de encontrar y eso lo confirmó el hombre que se encargó de llevarlo a Europa. Se trata de Vicente Belda, un exciclista español que ha tenido cercanía con Colombia y que también ayudó a Nairo Quintana para que firmara con el Movistar Team.

“En Colombia estaba su suegro (Rafael Acevedo), que como yo había traído a Nairo, estaba empeñado en que lo trajese Miguel Ángel López. El Tour de l’Avenir lo ganó con superioridad, y entonces contacté y terminó yendo al Astana”, fueron las confesiones que hizo Belda con el diario 'Marca', sobre cómo se dio la llegada de ‘Supermán’ a Europa.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano Getty Images.

Eso sí, una vez llegó a Europa, donde no tardó en brilla, Belda afirmó que se sintió traicionado por las decisiones que tomó el colombiano, en su momento: “Después de que le dimos tanto, cuando vienen los buenos contratos, él decide marcharse con Lombardi (otro representante). Ahí es cuando me decepciona un poco. Puedo entender que diga que se va con un representante mejor, pero tenía dos años firmados con Astaná y ganando mucho dinero”.

Caso Maynar, la máxima decepción de Belda

“Lo que más me decepciona es que cuando viene el Caso Maynar, él públicamente en Colombia dice que los culpables del caso suyo somos yo y mi hijo. Digamos que quiso echar los balones al tejado del vecino y eso es lo que te fastidia. Es la decepción más grande que me he llevado en mi vida, porque yo, mi mujer y mis hijos hemos hecho mucho por él cuando estaba aquí en Europa”, fueron las duras palabras que dio Belda.