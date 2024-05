Miguel Ángel López se aferra a una pequeña luz de esperanza, en su caso de dopaje

El colombiano Miguel Ángel López dijo este miércoles que apelará la sanción de cuatro años que le impuso el tribunal antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI), al tiempo que insistió en que es inocente.

"Apelaré de inmediato ante la UCI y defenderé mi inocencia como siempre lo he hecho, confío en regresar al mundo competitivo del ciclismo", escribió López en su cuenta de Instagram.

El tribunal de la UCI sancionó con cuatro años de suspensión al corredor de 30 años de edad al que declaró culpable de una infracción de las normas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida (Menotropin) durante el Giro de Italia de 2022.

Según un comunicado de la UCI, y de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje y el Reglamento Antidopaje de esa entidad, el periodo de suspensión comenzó el 25 de julio de 2023 y finalizará el 24 de julio de 2027.

El corredor, nacido en la localidad de Pesca, en el departamento de Boyacá, indicó en su mensaje que ha sido informado de la sanción y que no está de acuerdo con esa medida.

"Discrepo profundamente de la misma, entendiendo que se desmarca de las decisiones previas realizadas por los juzgados españoles y del propio TAS, insisto en mantener la existencia de una infracción basada en la interpretación de unas conversaciones que fueron sesgadas y manipuladas", puntualizó.

La decisión de la UCI podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el plazo de un mes. Además, el abogado Andrés Charria habló en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y explicó qué luz de esperanza hay en este caso.

"La ITA es la que termina sancionado a Miguel Ángel López, luego de las investigaciones respectivas. De esa manera, hay varias cosas que no ayudan, como que en Colombia no hay quien controle el dopaje, entonces hay una sospecha porque nadie revisa. La 'llama' de esperanza es lo ocurrido con María Luisa Calle, Robert Farah, Nairo Quintana, en fin, pero es difícil defender eso porque se debe demostrar la inocencia", afirmó de entrada,

Pero no fue lo único. "No conozco el procedimiento, pero probar que usted no tiene una sustancia prohibida, es complicado. Algo similar fue lo de Nairo, es que difícil, al tener que probar la inocencia. Cuando hay una muestra de orina o de sangre, es diferente, pero al no haber nada de eso, se habla de 'uso'. Es dura la situación, no voy a mentirles, pero habrá que ver qué pasa cuando se haga la apelación y así conocer el desarrollo", sentenció.