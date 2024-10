Nairo Quintana perdió a una ficha clave en el Movistar: duro noticia para el colombiano

Nairo Quintana ya terminó su temporada y ya piensa en nuevos objetivos para el 2025, sin embargo, ahora tendrá que proyectarse sin un ciclista clave en la nómina del Movistar Team, quien decidió cambiar de equipo y tiene nuevo contrato.

Se trata del corredor francés Rémi Cavagna, uno de los ciclistas más ofensivos del pelotón y se apuntaba constantemente en las fugas. El pedalista de 29 años sube muy bien en la montaña y es muy regular en competencia.

Cavagna llegó al Movistar en este 2024, pero no pudo demostrar todo su potencia y ahora se marcha sin siquiera cumplir un año de contrato. El galo fue fichado por el Groupama FDJ, equipo originario de su país.

"Uno de los mejores corredores del mundo nos acompaña durante dos temporadas ¡Trato hecho! El especialista en crono Rémi Cavagna se une a nosotros con un contrato de dos años", fueron las palabras de bienvenida de su nueva escuadra.

Bienvenue à Rémi Cavagna 🤝

L'un des meilleurs rouleurs du monde nous rejoint pour deux saisons 🤩



Done deal! TT specialist Rémi Cavagna joins us on a two-year contract. pic.twitter.com/2HLh5ul6q2 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) October 24, 2024

Publicidad

Cavagna ya dio sus primeras palabras en su nuevo equipo."Estoy embarcándome en un nuevo proyecto después de un año durante el cual no pude expresarme completamente: ¡me uno al equipo ciclista Groupama FDJ! Debido a que el ciclismo evoluciona tan rápido, me gusta el enfoque que el equipo pone en el desarrollo técnico, particularmente cuando se trata de contrarreloj. Una colaboración tan cercana entre el fabricante de bicicletas, los ciclistas y el departamento de I+D es rara y muy valiosa. Eso fue lo que motivó mi elección. Siempre he sido un corredor ofensivo, pero he tenido un año difícil, así que quiero volver a mis raíces y practicar mi deporte con el objetivo de ganar carreras. El ciclismo es lo que me hace feliz. La victoria es parte de la motivación y el resultado del trabajo duro".

Palmarés de Rémi Cavagna

Publicidad

2016

1 etapa de la Vuelta al Alentejo

1 etapa del Circuito de las Ardenas

Tour de Berlín, más 1 etapa

1 etapa de la París-Arrás Tour

1 etapa de la Carrera de la Solidaridad y de los Campeones Olímpicos

3.º en el Campeonato Europeo Contrarreloj sub-23

2018

A través de Flandes Occidental2

2019

1 etapa del Tour de California

1 etapa de la Vuelta a España

2020

Faun-Ardèche Classic

Campeonato de Francia Contrarreloj

2.º en el Campeonato Europeo Contrarreloj

Premio de la combatividad de la Vuelta a España 3

Publicidad

2021

1 etapa del Tour de Romandía

Campeonato de Francia en Ruta

1 etapa del Tour de Polonia

2022

2.º en el Campeonato de Francia Contrarreloj

Publicidad

2023

2 etapas de la Settimana Coppi e Bartali

Campeonato de Francia Contrarreloj

Tour de Eslovaquia, más 1 etapa