Nairo Quintana tiene nuevo compañero colombiano en el Movistar: sorprendente fichaje

Movistar volvió a dejar en claro que preferencia por los ciclistas colombianos, puesto que este lunes 30 de septiembre confirmó el ficha de Diego Pescador. El corredor de 19 años da el salto a Europa luego de sus destacadas actuaciones con el GW Erco Shimano. De esta manera, el joven se une a Nairo Quintana, Einer Rubio y Fernando Gaviria.

"Colombia e Hispanoamérica continuarán formando parte importante del proyecto masculino de Movistar Team para las próximas campañas. Diego Pescador (Quimbaya, Quindío, COL; 2004), corredor actualmente en las filas del GW Erco Shimano en su país de origen, dará el salto al WorldTour con el equipo de Eusebio Unzué. Firma por tres años, hasta el final de 2027", dice de entrada el comunicado del equipo español.

🇨🇴👦🏽✍🏼 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐏𝐞𝐬𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫: 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐡𝐢𝐬𝐩𝐚𝐧𝐨𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨



Tres temporadas para el quindiano (19 años), segundo fichaje masc 2025 → https://t.co/ci130Ma1XP#RodamosJuntos | @Telefonica pic.twitter.com/z0yZmfGZ7f — Movistar Team (@Movistar_Team) September 30, 2024

Luego, se dieron a la tarea de repasar al detalle la temporada de Pescador en este 2024. "Dos campañas en el escalón Continental han servido a Pescador para confirmarse como uno de los mejores talentos de su país. Mejor joven de la Vuelta a Colombia y vencedor de una etapa en el Clásico RCN en 2023, el presente ejercicio ha deparado grandes satisfacciones al quindiano: 2º en la general de la Vuelta a la Juventud en su país; 7º -tercer mejor sub21- en el prestigioso Tour del Porvenir; y a buen nivel en el Giro Next Gen o la Carrera de la Paz (Copa de Naciones)", agregó el Movistar Team.

Pescador ya se puso la camiseta azul del equipo y dio sus primeras declaraciones. "Movistar Team siempre ha ayudado mucho a los latinoamericanos, ha abierto las puertas mucho al ciclismo de este lado del mundo. Iniciar este nuevo camino con ellos… la verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo. Es un equipo WorldTour; el equipo de mi referente, Nairo Quintana, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño. Estar en el equipo donde hizo sus grandes gestas es algo que uno no puede imaginar. Me hace mucha, mucha ilusión. Espero aprender mucho. Sé que es un equipo con mentalidad ganadora y quisiera aportar lo máximo, soñar con éxitos juntos. Soy el primer quindiano en Movistar Team, y creo que va a marcar un antes y un después en mi departamento", dijo el pedalista quindiano.