Nairo Quintana y un dardo venenoso en la Vuelta a Cataluña 2024: "¿De nuevo estás usando tramadol?"

El ciclista Nairo Quintana es uno de los colombianos que dijo presente en la Vuelta a Cataluña 2024, sin embargo, sendas caídas en la últimas dos etapas no le permitieron y se tuvo que retirar antes de llegar a la meta en Barcelona. Horas después, un rival del 'escarabajo' en la carrera contó en una entrevista el fuerte encontronazo que tuvo el nacido en Tunja.

Se trata de Wout Poels, corredor de las filas del Bahrain Victorious, quien acudió a un podcast y le dio con toda a Quintana en su regreso a Europa. “No estaba lo suficientemente cerca para empujarlo, pero me dio un codazo y discutí con él. Le dije que si estaba tomando tramadol nuevamente y que por eso se comportaba tan agresivamente”, confesó el neerlandés sobre las palabras que le dijo al del Movistar.

Lo grave no solamente fueron sus palabras sino que al parece Nairo comprendió cada una de una de las palabras. "Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo fue lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia”, agregó Poels de manera 'picante'.

Wout Poels, ganador de la etapa 15 del Tour de Francia 2023 AFP

Ahora bien, para muchos no quedó muy claro que fue lo que pasó y en que momento se dio este suceso en una de las etapas. "Justo antes de la cumbre. Se sentó y me golpeó en la parte superior del brazo. Me golpeó muy fuerte, me lastimó mucho, entonces tuve una gran discusión con él. Le pregunté por qué hacía eso”, dijo sobre los segundos antes de recordarle a Nairo sobre su caso por consumo de sustancia prohibía.

Publicidad

Poels dejó ver su molestia, pero reveló otro detalle que muy pocos tenían sobre el radar, ya que según el neerlandés, los comisarios si se dieron cuenta del golpe que le propino el colombiano. “Se salió con la suya con una multa de 300 francos suizos y una deducción de puntos UCI, fue un poco decepcionante para mí”, concluyó sobre el acalorado momento que vivió con el boyacense.

¿Quién es Wout Poels?

Nació el 1 de octubre de 1987, en Venray, Países Bajos. Su primer equipo fue el Vacansoleil para luego llegar a la elite con el Omega Pharma-Quick Step. Años más tarde pasó por el extinto Sky y desde el 2020 corre para el Bahrain Victorious. Sus títulos más importantes son la Vuelta a León, en 2008; Vuelta a la Comunidad Valenciana, en 2016; Lieja Bastoña Lieja, en 2016; y la Vuelta a Andalucía, en 2022.