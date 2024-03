París Niza: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE la etapa 4 (Chalon sur Saone - Mont Brouilly)

La París Niza 2024 no se detiene. El UAE Team Emirates dio el golpe y el nuevo líder de la clasificación general es Brandon McNulty , todo gracias a la buena contrarreloj por equipos que hicieron. No obstante, este miércoles será un día clave, teniendo en cuenta que la montaña aparecerá con varios ascensos. Allí, los favoritos al título como Primoz Roglic (Bora Hansgrohe), Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), David Gaudu (Groupama FDJ) y Pello Bilbao (Bahrain Victorious) no se quedarán quietos.

De esa manera, para que no se pierda ni un solo detalle de esta gran jornada que promete muchas emociones, prográmese desde ya para no perderse nada de esta jornada. Vea la etapa 4 de la París Niza EN VIVO en el canal de televisión de ESPN 3; de igual manera, en la plataforma digital, para ver ONLINE, podrá hacerlo en Star+, este miércoles 6 de marzo, desde las 8:50 de la mañana (Hora de Colombia).

Hora y dónde ver la etapa 4 de París Niza

Día: miércoles 6 de marzo.

Hora: 8:50 a.m. (Colombia).

Transmisión por televisión: ESPN 3.

Transmisión por internet: Star+.

Perfil y altimetría de la etapa 4 de la París Niza 2024

La cuarta jornada de la París Niza 2024 presenta un recorrido total de 183 kilómetros, entre Chalon sur Saone y Mont Brouilly. Allí, el pelotón se enfrentará, de entrada, a cinco puertos de segunda categoría; posteriormente, habrá un esprint intermedio y, de inmediato, aparecerá un premio de primera categoría. En el cierre, con un final en alto y remate explosivo, habrá otro de segunda, en el que se esperan fuertes ataques.

Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4 de la París Niza 2024 ProCycling Stats

Clasificación general de la París Niza 2024

Luego de tres etapas disputadas, el líder de la París Niza 2024 es Brandon McNulty (UAE Team Emirates), con un tiempo de 8 horas, 48 minutos y 53 segundos. En la segunda posición aparece Finn Fisher-Black, compañero de equipos, con el mismo tiempo. Situación similar ocurre con João Almeida y Jay Vine, tercero y cuarto, respectivamente, y también integrantes del UAE Team Emirates.

¿Cómo van Primoz Roglic y Remco Evenepoel en la París Niza?

Siendo uno de los grandes favoritos a hacerse con el título de la París Niza, el belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) marcha en el octavo puesto, a 18 segundos de la parte alta de la general. Por otro lado, Primoz Roglic (Bora Hansgrohe) se ubica en la posición número 28, a 54''. Eso sí, recién van tres etapas y restan cinco jornadas más para conocer al nuevo campeón de esta carrera.

Primoz Roglic (Bora Hansgrohe), candidato a ganar el título de la París Niza 2024 AFP

