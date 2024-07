Pentacampéon del Tour de Francia no cree que Tadej Pogacar pueda sostener su buen nivel

Para muchos no hay dudas de que Tadej Pogacar es el mejor ciclistas del mundo en la actualidad. Su extraordinario nivel en las grandes vueltas y en prácticamente todas las carreras en las que compite, así lo demuestra. Sin embargo, para un cinco veces campeón del Tour de Francia es complejo que el esloveno mantenga a lo largo de su carrera ese imponente ritmo en el pelotón.

Se trata de Miguel Induraín, exciclista español que en su momento fue de los mejores sobre la bicicleta. Con toda su experiencia, es toda una autoridad para hablar sobre este deporte y en esta ocasión se refirió a Pogacar en una entrevista.

De entrada, Induraín analizó el Tour de Francia, carrera donde el esloveno librará una dura batalla con su archirrival. “Veo bien a Pogacar, este puede ser su año. Pero no se debe subestimar a Vingegaard, creo que irá a más con el paso de las etapas", dijo el expedalista.

Acto seguido, el ibérico habló sobre la 'precocidad' de Pogacar en el ciclismo y la posibilidad o no de seguir al ritmo de la élite a lo largo de su carrera profesional. “El esloveno es joven y empezó a ganar enseguida, no me sorprendería que supere mis cinco Tours. Aún si no tiene muchos años por delante, simplemente con mantenerse al nivel que tiene le requerirá un esfuerzo superhumano, físico y mental. Con 10 años a ese nivel la cabeza dirá basta”, expresó 'El extraterrestre'.

Tadej Pogacar, en la etapa 7 del Tour de Francia. /AFP

Para Induraín, el ciclismo ha evolucionado y hay muchas carreras que dan más prestigio a un corredor. “Antes todo se centraba casi exclusivamente en Italia, España y Francia. Ahora está globalizado y con mejores tecnologías. Cuando yo gané, apenas tenía un pulsómetro”, opinó el nacido en Navarra, España.

Por último, manifestó que la tecnología en el ciclismo ha cambiado la forma de correr y de prepararse en todos los sentidos. “No es una queja, era así. Mi equipo tenía un staff de 25 personas, ahora tienen 100. Otro ejemplo es que yo ni sabía cuántos carbohidratos consumía por hora, trataba de comer un sandwich para no tener una pájara. Hoy en día no tienen idea de lo que es eso", concluyó.