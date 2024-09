Primoz Roglic y una dolorosa confesión: "Soy humano y no necesito sufrir todo esto"

La temporada de ciclismo ha estado llena de altibajos y cambios para Primoz Roglic . Todo empezó con su fichaje por el Red Bull Bora Hansgrohe, tras varios años defendiendo los colores del Visma Lease a Bike. Dicha decisión implicaba una gran responsabilidad, ya que sería el 'capo' de la escuadra alemana, las fuerzas estarían depositadas en él y se esperaban buenos resultados pronto.

Su debut fue en la París Niza, donde terminó en la décima posición de la clasificación general, detrás de hombres como Matteo Jorgenson, Remco Evenepoel, Brandon McNulty, Mattias Skjelmose, Luke Plapp, Egan Bernal, entre otros. Posteriormente, acudió a la Vuelta al País Vasco, donde pasó lo peor e inesperado. Estuvo involucrado en una caída múltiple, que dejó a varios afectados.

Esto causó que se retirara en la etapa cuatro de la competencia y diera inicio a un largo proceso de recuperación. Para su fortuna, su regreso fue por lo alto. En el Critérium Dauphiné, se hizo con el título, coronándose campeón y venciendo a ciclistas de alto nivel. Matteo Jorgenson, Derek Gee, Carlos Rodríguez, Remco Evenepoel, Giulio Ciccone y Santiago Buitrago no pudieron hacer nada.

Fue así como Primoz Roglic arribó al Tour de Francia, con 'aire en la camiseta'. Pero las cosas no salieron de la mejor manera. Un fuerte golpe llevó a que abandonara la 'ronda gala' y su sueño de hacerse con el 'maillot amarillo', por el que tanto ha luchado, se desvaneció. Eso sí, la vida le sonrío tiempo después, al consagrarse en la Vuelta a España y sumar su cuarta 'ronda ibérica'.

Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull BORA Hansgrohe, ganó la Vuelta a España 2024 Getty Images

Publicidad

Ahora, los momentos que vivió, producto de dichas caídas, no fueron nada fáciles. En entrevista con el periódico 'Delo', el esloveno se confesó, se sinceró y 'abrió su corazón', dejando declaraciones que no pasaron desapercibidas. "Después de los golpes en el Tour, tuve que plantearme qué es lo que quería y pensé que ya no necesitaba ser parte del mundo del ciclismo y sufrir todo esto", dijo.

"Al cabo de unos días, supe que algo se había roto y tuve claro que tenía que cuidar mi salud. Después de todo, solo soy humano. Hubiera deseado que esto no ocurriera, pero es la verdad, lo que me han aportado cosas positivas como el apoyo de mi familia y mis seres queridos. Y es algo excepcional. Nunca me quedo sin nuevos retos", sentenció Primoz Roglic, del Red Bull Bora Hansgrohe.