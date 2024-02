Remco Evenepoel va por todo en 2024: reveló fechas, carreras y objetivos de la temporada

Tras un invierno "impecable", Remco Evenepoel lanza su temporada este sábado 10 de febrero en Portugal, donde espera obtener una victoria, mientras prepara la París-Niza y su gran objetivo del año, el Tour de Francia.

El belga de 24 años participa el sábado en la Figueira Classic antes de poner rumbo el miércoles a la Vuelta al Algarve, una carrera de etapas de cinco días con un pelotón lleno de nivel este año: Sepp Kuss, Wout van Aert, Geraint Thomas o Tom Pidcock serán algunos de sus rivales.

"Debía comenzar en Algarve, pero el equipo decidió añadir la Figueira Classic al calendario. Al final, es un buen calentamiento" , comentó el corredor del Soudal-Quick Step durante una videconferencia de prensa este viernes.

Evenepoel declaró estar muy satisfecho con su estado de forma tras haber hecho "una larga pausa de cinco semanas sin tocar una bici" en el periodo entre temporadas, con tan sólo "algunas carreras de footing" para mantenerse en forma.

"Me ha venido bien, lo necesitaba. Retomé los entrenamientos con mucha frescura en el cuerpo y en la mente. No he tenido ningún problema, ha sido un invierno impecable", destaca.

Remco Evenepoel, ciclista belga del Soudal Quick-Step, celebra una de sus victorias AFP

En sus regreso sobre dos ruedas, espera "irme con de Portugal con la victoria en el bolsillo".

Pero su idea sigue siendo " preparar la París-Niza", del 3 al 10 de marzo, primer gran objetivo de una temporada con un claro acento francés, en la que participará después en el Critérium del Dauphiné (2-9 de junio) y después la gran cita del año, el Tour de Francia , que arranca el 29 de junio en Florencia (Italia).

"Mi sueño es estar en el podio en Niza", donde acaba el Tour el 21 de julio, "da igual en qué posición", declaró el belga, que buscará también una medalla en los Juegos Olímpicos en la contrarreloj en línea.

A la espera de esas grandes citas, el vencedor de la Vuelta a España en 2022 va a disfrutar de su estancia en Portugal para "conocer" en carrera a su nuevo lugarteniente, el español Mikel Landa, 4º clasificado en el Tour de Francia en 2017 y 2020.