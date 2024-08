Rigoberto Urán no se queda quieto ni lesionado: sorprendió con su nueva faceta

Rigoberto Urán no pudo terminar de la mejor manera la temporada 2024 en el ciclismo internacional. En la Vuelta a España, el corredor colombiano sufrió una dura caída que lo sacó de la competencia y le produjo una fractura en su cadera. A pesar del dictamen que dio el EF Education, Rigo no fue pesimista y dijo que estaba en buenas condiciones, pero que tenía que tener tiempo de reposo.

Fiel a su estilo y usando las redes sociales como es habitual, el hombre de Urrao mostró lo que se dedica haciendo mientras se recupera de su lesión, en Miami. “Mijitos, vea pues como me recibieron en la casa: buscando equipo, así sea de fútbol, pa’l próximo año. Ofertas al DM”, fueron las palabras que dejó el hombre del EF Education en sus redes sociales.

Cabe recordar que al inicio de la temporada, Rigoberto Urán anunció que esta sería su última campaña como corredor profesional, dando así fin a una exitosa carrera como profesional luego de 18 años, que dejó triunfo en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, incluida también la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

Con cinco semanas por delante en la recuperación, todo indica que Rigoberto Urán no volverá a competir en Europa de manera profesional, pero que estará listo para correr en el Giro de Rigo, que se disputará el 3 de noviembre en Medellín.

¿Qué dijo Rigoberto Urán sobre la caída que sufrió?

"Muchachos, muchas gracias por todos sus mensajes. Les cuento que en este momento ya me encuentro en casa, en proceso de recuperación. La verdad es que es una lesión muy sencilla, no hay que operar, no hay que meter cuchillo, ni tornillos. Esto va a curar rapidito, en unas cinco semanas estaremos súper bien", dijo el experimentado corredor de 37 años.

¿Cuál fue la lesión que sufrió Rigoberto Urán?

"Las radiografías detectaron una fractura en el trocánter mayor de su cadera izquierda. No necesita cirugía y regresará a casa para recuperarse. La verdad que no es la forma en que queríamos ver a 'Rigo' terminar su último baile".