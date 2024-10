Rigoberto Urán 'revolucionó' Medellín: cierres viales para el Giro de Rigo 2024

Rigoberto Urán dice 'adiós'. El próximo domingo 3 de noviembre, se llevará a cabo una nueva edición del Giro de Rigo, que contará con la presencia de figuras del ciclismo mundial, como Alejandro Valverde , 'Purito' Rodríguez y Luis Pasamontes. De igual manera, 'escarabajos' de 'alto nivel' como Santiago Buitrago, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Fernando Gaviria, entre otros, participarán.

Por eso, se espera que se viva una 'fiesta' y, para ello, es necesario tomar medidas. El propio 'Toro de Urrao' informó los cierres viales que habrá en Medellín, ciudad que albergará la competencia, para el desarrollo de la misma. En su mayoría, no podrán transitar en estas zonas, desde las 5:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Razón por la que habrá que buscar vías alternas.

Aquí un detalle de los lugares por donde pasará la carrera:



Salida Soterrado Parques del Río, sentido Autopista Norte Sur.

Avenida 33 hacia el Alto de las Palmas en ambos carriles.

Alto de las Palmas hacia el Aeropuerto JMC.

Aeropuerto JMC hacia Glorieta El Tablazo.

Glorieta El Tablazo hacia Rionegro.

Autopista Med Bog hacia San Vicente y Concepción.

Concepción a Barbosa.

Vía Antigua Barbosa Hatillo - Doble calzada Girardota - Copacabana - Bello - Autopista hasta Plaza Mayor.

Rigoberto Urán, se despide del ciclismo profesional al final de la temporada 2024 Getty Images

De igual manera, Rigoberto Urán añadió, en su publicación en redes sociales, que para ingresar al Aeropuerto José María Córdoba, lo podrán hacer por la Autopista Medellín Bogotá o por Loreto - Túnel de Oriente. Para finalizar, dieron a conocer los horarios de estas medidas, con el fin de dar más claridad y así los miles de ciudades tomar las medidas necesarias para evitar dificultades.

Sandiego a Alto de Palmas: 6:00 a.m. - 12:00 p.m.

Glorieta Sajonia, Alto de Palmas - Sandiego: 6:00 a.m. - 2:00 p.m.

Autopista Sur, deprimido Parques del Río sentido Norte - Sur: sábado 2 de noviembre, desde las 9:00 p.m. hasta el domingo 3 de noviembre, a las 4:00 p.m.

Avenida 33, sentido Oriente - Occidente: 6:30 a.m. - 2:00 p.m.

Glorieta El Tablazo a transversal 2: 7:30 a.m. - 1:00 p.m.

San Vicente Ferrer - Concepción: 8:30 a.m. - 2:00 p.m.

El Crucero - San Vicente Ferrer: 8:00 a.m. - a 1:00 p.m.

Autopista Medellín - Bogotá, sentido El Santuario: 6:00 a.m. - 1:00 p.m.