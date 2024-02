Rigoberto Urán sobre retiro: "Quiero que me recuerden como un ciclista feliz, tranquilo y sincero"

En la noche del domingo 11 de febrero, el ciclista colombiano Rigoberto Urán sorprendió a todos con el anuncio de su retiro luego del final de la presente temporada del WorldTour.

Y a primeras hora del día lunes 12 de febrero el 'Toro de Urrao' convocó a los medios de comunicación para hablar sobre el tema en una rueda de prensa que se realizó en la ciudad de Bogotá.

"Tengo miedo de no sentirme útil, que ya no me reconozcan por ser ciclista. Voy a seguir el Tour de Francia pero ya no voy a estar ahí, es un gran miedo. Ahora sí voy a poder tomar con la familia, en diciembre. Es un trabajo familiar que debemos hacer para que todo siga marchando en orden y mi vida no se altere", comenzó diciendo Urán.

Además, habló de la opinión que tiene su pareja Michelle sobre está decisión.

Publicidad

"En el 2019, ella me dijo que me tenía que retirar después del duro accidente que sufrí en la Vuelta a España. Ella fue la primera que me lo dijo. Era un tema que se venía hablando en la casa. Es muy importante el apoyo que he tenido de ella, me ayuda con los hijos y ha tenido mucha paciencia. Los dos lo hablamos y llegamos a esa decisión. Seguramente seguiré practicando deporte, pero la carga será muy distinta", añadió.

Por otro lado, compartió sus próximas metas personales.

"Tengo muchas cosas por hacer y lo que más deseo es la tranquilidad. Nosotros como familia tenemos más sueños, estamos en pleno crecimiento empresarial; en estos momento estamos trabajando. Tengo mucha energía y quiero seguir luchando en lo mío. Me gustaría ayudar a la juventud del ciclismo, que sean deportistas íntegros, que los profesionales tengan un plan de retiro. Quiero ser servicial con los demás", mencionó.

Publicidad

Rigoberto Urán en el Tour de Francia 2023. Getty Images

También, se refirió a cómo le gustaría que lo recordaran.

"Al ciclismo colombiano le aporté bastante y lo único que hacemos es abrir más puertas. Hoy es más fácil que los ciclistas se vayan para a Europa. Quiero que me recuerden como el ciclista feliz, el sincero y el tranquilo. Que sea auténtico, que no ganó pero que construyó una vida importante, generando empleo", agregó.

Finalmente, compartió algunos consejos para las próximas generaciones de corredores nacionales que quieran triunfar en este deporte.

Publicidad

"Adaptarse a Europa es complicado, en Colombia tenemos un problema y son las mamás. Estamos acostumbrados a que nos hagan todo, hemos visto mucha gente que no se ha adaptado porque no saben hacer algo solos. También, acá estamos acostumbrados a que celebren todo, pero en Europa son exigentes. Todo es un tema cultural, a diario perdemos talentos en Europa", concluyó.

Rigoberto Urán en el Giro de Italia 2023. Foto: AFP